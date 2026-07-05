Logo

Шта је смијешно у Братунцу: Савић прозвао Станивуковића

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 16:22

Коментари:

2
Станивуковић се смијао током парастоса у Братунцу
Фото: Screenshot / X

Снимак који је градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић објавио са јучерашњег парастоса у Братунцу изазвао је бројне негативне реакције на друштвеним мрежама, али и осуде дијела политичке јавности.

На видео-запису, који се дијели уз питање "Шта је смијешно у Братунцу?“, Станивуковић се у неколико кадрова смије током јучерашњег парастоса, што је код многих изазвало огорчење с обзиром на карактер догађаја.

У Републици Српској јуче је био дан жалости, а у Братунцу је одржана централна комеморација поводом 34. годишњице страдања 3.267 Срба из Средњег Подриња и Бирча током рата у БиХ.

Реагујући на спорни снимак, предсједник Градског одбора СНСД-а Бијељина Бојан Савић оцијенио је да је ријеч о непримјереном понашању на мјесту страдања.

"Ко се смије у Братунцу, на мјесту српске патње, или не разумије гдје се налази или не разумије тежину српске жртве. У оба случаја, то је поражавајуће. Комеморација није простор за политички перформанс и самопромоцију. Пред жртвама се стоји мирно, тихо и одаје почаст“, навео је Савић у објави на Иксу.

Слични тонови могли су се видјети и у бројним коментарима на друштвеним мрежама, гдје корисници истичу да комеморације жртвама не би смјеле бити простор за политичку промоцију, већ искључиво за одавање поштовања и сјећање на страдале.

Дио јавности наглашава да је Братунац једно од најосјетљивијих мјеста српског колективног памћења, те да понашање јавних функционера на таквим догађајима мора бити у складу са достојанством и значајем комеморације.

(БЛ Портал)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Драшко Станивуковић

У Братунац се не зове у Братунац се иде

Братунац

Бојан Савић

Коментари (2)

Више из рубрике

Минић и Цвијановић са пензионерима

Република Српска

''Пензионери ризница знања, са институцијама чувају стабилност Српске''

2 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Минић: Важно присуство Трамповог савјетника у Братунцу

2 ч

0
Српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Долазе много љепши и стабилнији дани за Српску

3 ч

2
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на традиционалном дружењу пензионера бањалучке и добојске регије у Теслићу.

Република Српска

Цвијановић и Минић са пензионерима у Теслићу

3 ч

0

  • Најновије

17

47

Ђоковић изгубио живце и на сав глас псовао на српском

17

39

Сјајна вијест за навијаче: Ево гдје је пренос утакмице Борац - Левски

17

35

Бјежао од полиције, скочио у Саву и препливао у Хрватску

17

29

Хиљаде људи на сахрани ХамнеијаГдје је нови врховни вођа

17

12

У стану пронађен леш мушкарца, супруга шокирала полицију изјавом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима