Шта је смијешно у Братунцу: Савић прозвао Станивуковића

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Снимак који је градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић објавио са јучерашњег парастоса у Братунцу изазвао је бројне негативне реакције на друштвеним мрежама, али и осуде дијела политичке јавности.
На видео-запису, који се дијели уз питање "Шта је смијешно у Братунцу?“, Станивуковић се у неколико кадрова смије током јучерашњег парастоса, што је код многих изазвало огорчење с обзиром на карактер догађаја.
Šta je smiješno u Bratuncu? pic.twitter.com/hBFaRFz8in— Danijel Brković (@danebrka) July 5, 2026
У Републици Српској јуче је био дан жалости, а у Братунцу је одржана централна комеморација поводом 34. годишњице страдања 3.267 Срба из Средњег Подриња и Бирча током рата у БиХ.
Реагујући на спорни снимак, предсједник Градског одбора СНСД-а Бијељина Бојан Савић оцијенио је да је ријеч о непримјереном понашању на мјесту страдања.
"Ко се смије у Братунцу, на мјесту српске патње, или не разумије гдје се налази или не разумије тежину српске жртве. У оба случаја, то је поражавајуће. Комеморација није простор за политички перформанс и самопромоцију. Пред жртвама се стоји мирно, тихо и одаје почаст“, навео је Савић у објави на Иксу.
Слични тонови могли су се видјети и у бројним коментарима на друштвеним мрежама, гдје корисници истичу да комеморације жртвама не би смјеле бити простор за политичку промоцију, већ искључиво за одавање поштовања и сјећање на страдале.
Ко се смије у Братунцу, на мјесту српског страдања, тај или не разумије гдје се налази или не разумије тежину српске жртве.— Бојан Савић (@BojanMSavic) July 5, 2026
У оба случаја, то је поражавајуће.
Комеморација није простор за политички перформанс и самопромоцију. Пред жртвама се стоји мирно, ћути и поклања.…
Дио јавности наглашава да је Братунац једно од најосјетљивијих мјеста српског колективног памћења, те да понашање јавних функционера на таквим догађајима мора бити у складу са достојанством и значајем комеморације.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч2
Република Српска
3 ч0
Најновије
17
47
17
39
17
35
17
29
17
12
Тренутно на програму