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Цвијановић: Долазе много љепши и стабилнији дани за Српску

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 14:35

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Српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да се однос Америке према БиХ много промијенио и да нема више разумијевања за злоупотребе домаћег и страног фактора, изразивши увјерење да за Републику Српску долазе много љепши и стабилнији дани.

"Постоји један рационалан приступ у којем нема фаворита и нема више разумијевања за злоупотребе које су се дешавале овдје када је у питању домаћи али и страни фактор", рекла је Цвијановићева новинарима у Теслићу.

Цвијановићева је указала да је захваљујући садашњој америчкој администрацији из БиХ отишао Кристијан Шмит којег Република Српска није признавала за високог представника, а који је направио зло у протеклих неколико година.

Она је додала да то значи да су отворена врата за нека боља времена и изразила увјерење да се та времена итекако смијеше Републици Српској.

"Ми само треба да будемо мудри, да будемо заједно, да разумијемо да су народ и институције једно и да се слобода сада брани на сасвим другачији начин", поручила је Цвијановићева.

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Она је истакла да је поносна што је заједно са тимом људи, дио борбе за прављење једне сасвим другачије будућности за Републику Српску.

"Да у то не вјерујем, никад се не бих овим бавила. Дубоко вјерујем да нам долазе много љепши и стабилнији дани и желим да томе допринесемо сви заједно", истакла је Цвијановићева.

Она је навела да је скидањем америчких санкција званичницима Српске показан однос према Републици Српској, јер је свако од санкционисаних имао важну позицију у институционалном систему Републике, преноси Срна.

"Имамо партнерске могућности и морамо да останемо кредибилни", додала је Цвијановићева.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Република Српска

Кристијан Шмит

Босна и Херцеговина

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