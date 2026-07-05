Сарајлија покушао да избоде мушкарца и жену, завршио иза решетака

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је ухапсила Сарајлију чији су иницијали М.Х. (33) због сумње да је након вербалног сукоба оштрим предметом повриједио мушкарца Т.Х, саопштено је из МУП-а Кантона Сарајево.
Након љекарске обраде повријеђеном Т.Х. није утврђен степен повреда јер је одбио задржавање и даљу опсервацију, док је жени чији су иницијали М.Х. /42/ констатована лака тјелесна повреда, наведено је у саопштењу.
М.Х. је ухапшен јуче због постојања основане сумње да је починио кривична дјела покушај убиства и лака тјелесна повреда.
О свему је обавијештено Тужилаштво Кантона Сарајево, а увиђај су обавили припадници кантоналне полиције.
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