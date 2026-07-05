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Сарајлија покушао да избоде мушкарца и жену, завршио иза решетака

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 14:28

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

Полиција је ухапсила Сарајлију чији су иницијали М.Х. (33) због сумње да је након вербалног сукоба оштрим предметом повриједио мушкарца Т.Х, саопштено је из МУП-а Кантона Сарајево.

Након љекарске обраде повријеђеном Т.Х. није утврђен степен повреда јер је одбио задржавање и даљу опсервацију, док је жени чији су иницијали М.Х. /42/ констатована лака тјелесна повреда, наведено је у саопштењу.

М.Х. је ухапшен јуче због постојања основане сумње да је починио кривична дјела покушај убиства и лака тјелесна повреда.

О свему је обавијештено Тужилаштво Кантона Сарајево, а увиђај су обавили припадници кантоналне полиције.

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Тагови :

покушај убиства

Сарајево

хапшење

физички напад

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