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Ко је бјегунац из Чаковца? Осуђиван у БиХ, сада упуцао младиће

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 13:31

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Пиштољ, оружје
Фото: Pexels

Мушкарац за којим хрватска полиција интензивно трага због покушаја убиства и тешког рањавања двојице младића испред ноћног клуба у Чаковцу је Данијел Трнинић (43).

Према писању Јутарњег, ријеч је о бјегунцу који је одраније добро познат безбједносним агенцијама у региону, а његов криминални досије сеже до великих нарко-операција у Босни и Херцеговини.

Трнинић је правосудним органима у БиХ постао познат када је раскринкан у великој полицијској акцији кодног назива „Уникат“.

Он је 2020. године у БиХ осуђен на пет и по година затвора као члан организоване криминалне групе. Та група је на подручју Бањалуке подигла двије савремене и софистициране лабораторије за узгој марихуане те организовала њен даљи шверц и дистрибуцију ка земљама Европске уније.

Осумњичени, Чаковец

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Док се у кулоарима као мотив најновијег крвавог обрачуна у Хрватској спомиње сукоб око кокаина, тамошња полиција је успјела да лоцира аутомобил који је Трнинић користио приликом бијега. Возило је пронађено паркирано поред Гимназије Јосипа Славенског, због чега је јучерашња потрага била фокусирана на то подручје.

Све полицијске управе у Хрватској су подигнуте на ноге, а грађани се упозоравају да му се нипошто не приближавају уколико га уоче, већ да одмах позову број 192.

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Тагови :

Данијел Трнинић

Чаковец

Пуцњава Чаковец ноћни клуб

потрага

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