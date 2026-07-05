Крвави обрачун у Чаковцу: Пуцао испред клуба, па побјегао у БиХ?

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе су тешко повријеђене у пуцњави која се догодила у суботу у 4.03 часова на паркингу ноћног клуба "Подроом" у центру хрватског града Чаковец.
Рањени мушкарци старости 28 и 22 године, који долазе с подручја Горњег Међимурја, превезени су у болницу и налазе се ван животне опасности. Како пишу хрватски медији, ријеч је о обрачуну чланова криминалног миљеа, а сукоб је наводно избио око подјеле нарко-плијена.
Према писању портала еМеђимурје, за пуцњаву је осумњичен Данијел Т. који је тренутно у бјекству, док полиција његов идентитет још није званично објавила. Све расположиве полицијске и специјалне снаге проводе опсежну потрагу, а о случају су обавијештене све полицијске управе у Хрватској. Сумња се да је починилац већ прешао границу и побјегао у Босну и Херцеговину.
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Портпарол међимурске полиције Радован Гачал потврдио је да је идентитет нападача познат и да су против њега и раније подношене кривичне пријаве. Он је служио и затворске казне, углавном због злоупотребе дрога. Осумњичени и жртве су се познавали одраније и били су у сукобу, а свађа која је започела у локалу ескалирала је у оружани напад на паркингу.
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