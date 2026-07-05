Стевандић питао ЕУ за Братунац: Шта вас спречава да дођете?

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић упитао је званичнике Европске уније шта их спречава и зашто неће да дођу да одају пијетет невиним српским жртвама Подриња, свирепо убијеним на кућном прагу.
"То могу заједно савјетник предсједника САД и амбасадор Русије, али не и Ви? Изгуглајте: Б. Вучетић, Бака Славка, Б. Којић, дијете Слободан Стојановић", додао је Стевандић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Господо из ЕУ, ко Вас спречава и зашто нећете да одате пијетет невиним српским жртвама Подриња свирепо убијеним на кућном прагу?— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) July 5, 2026
То могу заједно савјетник предсједника САД и амбасадор Русије али не и Ви?
Изгуглајте:
Б.Вучетић, Бака Славка, Б.Којић, дјете Слободан Стојановић... pic.twitter.com/iWe0K9csbC
Подсјећамо, у Братунцу је одржана централна комеморација поводом страдања 3.267 Срба средњег Подриња и Бирча од 1992. до 1995. године.
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