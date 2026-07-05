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Стевандић питао ЕУ за Братунац: Шта вас спречава да дођете?

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 09:35

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Ненад Стевандић
Фото: ATV

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић упитао је званичнике Европске уније шта их спречава и зашто неће да дођу да одају пијетет невиним српским жртвама Подриња, свирепо убијеним на кућном прагу.

"То могу заједно савјетник предсједника САД и амбасадор Русије, али не и Ви? Изгуглајте: Б. Вучетић, Бака Славка, Б. Којић, дијете Слободан Стојановић", додао је Стевандић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Подсјећамо, у Братунцу је одржана централна комеморација поводом страдања 3.267 Срба средњег Подриња и Бирча од 1992. до 1995. године.

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Подијели:

Тагови :

Ненад Стевандић

Братунац

Подриње

Страдање Срба у Подрињу

Европска унија

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