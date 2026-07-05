Додик: Над Србима је систематски рађена неправда

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска могла је да преживи једино зато што је њен народ хтио да она постоји, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Додик је подсјетио да је над Србима систематски рађена неправда, која је генерисана више од 30 година од Дејтонског споразума.
"Данас знамо да само наша упорност и јединство могу да нам осигурају опстанак. Током седмице присуствовао сам у Братунцу обиљежавању 34 године од српског страдања у средњем Подрињу и Бирчу", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс, у ретроспективи седмице.
Република Српска могла је да преживи једино зато што је њен народ хтио да она постоји. — Милорад Додик (@MiloradDodik) July 5, 2026
Над Србима је систематски рађена неправда, која је генерисана више од 30 година од Дејтонског споразума. Данас знамо да само наша упорност и јединство могу да нам осигурају опстанак.
Током… pic.twitter.com/TB9yYxV7od
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