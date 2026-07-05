Logo

Додик: Над Србима је систематски рађена неправда

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 08:26

Коментари:

1
Предсједник СНСД-а, Милорад Додик
Фото: АТВ

Република Српска могла је да преживи једино зато што је њен народ хтио да она постоји, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Додик је подсјетио да је над Србима систематски рађена неправда, која је генерисана више од 30 година од Дејтонског споразума.

"Данас знамо да само наша упорност и јединство могу да нам осигурају опстанак. Током седмице присуствовао сам у Братунцу обиљежавању 34 године од српског страдања у средњем Подрињу и Бирчу", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс, у ретроспективи седмице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Подриње

Страдање Срба у Подрињу

Република Српска

Дејтонски споразум

Коментари (1)

Прочитајте више

Жена џогером чисти под.

Свијет

Робија за српску породицу у Швајцарској: Чистачице слали и код Мадоне

1 ч

0
Разговор трајао скоро сат и по: О чему су причали Путин и Трамп?

Свијет

Разговор трајао скоро сат и по: О чему су причали Путин и Трамп?

2 ч

0
Дан великог светитеља: Због ове молитве данас се дешавају чуда

Друштво

Дан великог светитеља: Због ове молитве данас се дешавају чуда

2 ч

0
Узео ауто на лизинг, па га продао у БиХ: Осуђен због преваре

Свијет

Узео ауто на лизинг, па га продао у БиХ: Осуђен због преваре

2 ч

0

Више из рубрике

свијеће паљење свијећа црква

Република Српска

Парастос убијеним Србима у Крњићима: За злочине још нико није одговарао

2 ч

0
Предсједник СНСД-а, Милорад Додик

Република Српска

Додик: Морамо размишљати на који начин ћемо градити будућност

13 ч

4
Братунац - слике убијених поред пута

Република Српска

Судбине које не блиједе - приче породица страдалих у средњем Подрињу и Бирчу

14 ч

0
Парастос за 3.267 српских жртава из средњег Подриња и Бирча, које су припадници муслиманских снага убили од 1992. до 1995. године.

Република Српска

Више 150 села сравњено са земљом, за злочине нико није одговарао

14 ч

0

  • Најновије

10

12

Нетанјаху: САД и Израел дијеле исту судбину

10

07

Крвави обрачун у Чаковцу: Пуцао испред клуба, па побјегао у БиХ?

09

53

Необична акција у Приједору: Ватрогасци спасили дјечака из табуреа

09

45

Драма на Хвару: Букти велики пожар, куће бранили и канадери

09

35

Стевандић питао ЕУ за Братунац: Шта вас спречава да дођете?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима