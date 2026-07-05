Разговор трајао скоро сат и по: О чему су причали Путин и Трамп?

Аутор:АТВ редакција
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Предсједници Русије и Сједињених Америчких Држава Владимир Путин и Доналд Трамп разговарали су телефоном о актуелним међународним питањима, укључујући сукоб у Украјини, ситуацију на Блиском истоку и будућу сарадњу двије земље.
Како је саопштио помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков, разговор, који је одржан на иницијативу америчког предсједника, трајао је сат и 25 минута, пренијела је РИА Новости. Ушаков је навео да је Путин на почетку разговора честитао Трампу и америчком народу Дан независности САД.
Током разговора, двојица лидера разматрала су међународну агенду, са посебним освртом на сукоб у Украјини. Путин је, према наводима Кремља, изнио процјену ситуације на фронту и поновио став Русије да подржава политичко и дипломатско рјешавање сукоба уз уважавање руских интереса.
Ушаков је рекао да је Трамп поново истакао да је спреман да допринесе брзом прекиду непријатељстава и проналажењу мирног рјешења, уз ангажовање својих специјалних изасланика, Стива Виткофа и Џареда Кушнера. Предсједници су разговарали и о перспективама руско-америчке сарадње након завршетка сукоба у Украјини, при чему је Трамп указао на значајан потенцијал за развој односа двије земље.
Саговорници су такође нагласили важност очувања заједничког историјског насљеђа и посебно истакли савезништво Москве и Вашингтона током Другог свјетског рата. Тема разговора био је и Блиски исток. Путин је изразио наду да ће преговори између САД и Ирана довести до обострано прихватљивих и дугорочних рјешења, а такође је потврдио и спремност Русије да пружи практичну помоћ у стабилизацији ситуације у региону.
Двојица лидера сагласила су се да ускоро поново разговарају, а Путин је поновио позив Трампу да посјети Русију. Ово је био четврти разговор Путина и Трампа од почетка године, а одржан је 20 дана након њиховог претходног телефонског контакта. Сједињене Америчке Државе су 4. јула обиљежиле велику јубиларну годишњицу оснивања државе, преноси Танјуг.
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