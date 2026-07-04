Рампа Украјини због Бандере: Кијев добио шамар од комшија

Аутор:АТВ редакција
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Лидер највеће пољске опозиционе странке Право и правда Јарослав Качињски изјавио је да Украјина неће ући у ЕУ уколико не одбаци величање Организације украјинских националиста коју је предводио Степан Бандера и Украјинске устаничке армије.
"Украјина се са својим култом Бандере и других криминалаца, величањем Украјинске устаничке армије и Организације украјинских националиста неће придружити ЕУ. Ако побједимо на изборима, сигурно нећемо дозволити да се то догоди", навео је Качињски у писму члановима странке.
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Он је истакао да се морају искористити сва расположива средства да се блокирају акције Владе Доналда Туска усмјерене на интеграцију Украјине са ЕУ под привилегованим условима, преноси "Полсат њуз".
Качињски је оптужио актуелну пољску Владу да води политику једностраног прилагођавања интересима Кијева и да је погрешно усмјерила односе двије земље.
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Он је посебно критиковао одлуку украјинског предсједника Володимира Зеленског да једној војној јединици додијели име "хероја Украјинске устаничке армије", оцијенивши да је такав потез неприхватљив за Пољску, која злочине ове армије над пољским становништвом у Волињу и Источној Галицији сматра геноцидом, преноси "Срна".
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