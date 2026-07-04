Вјеровали или не: Британским политичарима сад сметају Маша и Медвјед

Аутор:АТВ редакција
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Више од 50 британских посланика позвало је Владу да забрани приказивање популарног руског цртаног филма "Маша и Медвјед" у Великој Британији, тврдећи да би могао бити коришћен као средство пропаганде.
Међустраначка група британских посланика упутила је писмо министру културе Лиси Ненди, у којем наводи да поједине сцене из цртаног филма садрже пропагандни садржај и наводно нормализују совјетску војну симболику код дјеце.
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Као примјер су навели неколико сцена у којима се Маша појављује у, како су описали, шљему тенковске посаде, униформи совјетских војника и са капом граничне страже.
Анимирана серија, донекле заснована на традиционалној руској народној бајци, прати догодовштине несташне дјевојчице и пензионисаног циркуског медвједа, преноси "Раша тудеј".
Ријеч је о једном од најпопуларнијих дјечијих серијала на интернету, а епизода "Рецепт за катастрофу" на "Јутјубу" има више од 4,6 милијарди прегледа.
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Стриминг платформа "Нетфликс" прошлог мјесеца је откупила права за још двије сезоне серије и продужила уговоре о лиценцирању за већ постојеће сезоне и пратеће серијале.
Цртани филм је и у Великој Британији доступан на више платформи и телевизија, преноси "Срна".
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