Logo

Вјеровали или не: Британским политичарима сад сметају Маша и Медвјед

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 18:24

Коментари:

0
Маша и медвјед цртани филм
Фото: FAME Solutions/YouTube/Screenshot

Више од 50 британских посланика позвало је Владу да забрани приказивање популарног руског цртаног филма "Маша и Медвјед" у Великој Британији, тврдећи да би могао бити коришћен као средство пропаганде.

Међустраначка група британских посланика упутила је писмо министру културе Лиси Ненди, у којем наводи да поједине сцене из цртаног филма садрже пропагандни садржај и наводно нормализују совјетску војну симболику код дјеце.

хезболах

Свијет

Строј смрти: Враћа се злогласна Јединица 121

Као примјер су навели неколико сцена у којима се Маша појављује у, како су описали, шљему тенковске посаде, униформи совјетских војника и са капом граничне страже.

Анимирана серија, донекле заснована на традиционалној руској народној бајци, прати догодовштине несташне дјевојчице и пензионисаног циркуског медвједа, преноси "Раша тудеј".

Ријеч је о једном од најпопуларнијих дјечијих серијала на интернету, а епизода "Рецепт за катастрофу" на "Јутјубу" има више од 4,6 милијарди прегледа.

Дмитриј Медведев-12032026

Свијет

Медведев: Заузимање Константиновке важна етапа у ослобађању Донбаса

Стриминг платформа "Нетфликс" прошлог мјесеца је откупила права за још двије сезоне серије и продужила уговоре о лиценцирању за већ постојеће сезоне и пратеће серијале.

Цртани филм је и у Великој Британији доступан на више платформи и телевизија, преноси "Срна".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Маша и Медо

Маша и Медвјед

Велика Британија

Русија

Коментари (0)

Више из рубрике

Строј смрти: Враћа се злогласна Јединица 121

Свијет

Строј смрти: Враћа се злогласна Јединица 121

47 мин

0
Дмитриј Медведев

Свијет

Медведев: Заузимање Константиновке важна етапа у ослобађању Донбаса

58 мин

0
Најнижи пар на свијету

Свијет

Заједно високи 182 центиметра: Најнижи пар на свијету очарао планету

1 ч

0
Док су одрасли кукавички стајали, дјечак скочио у смртоносну воду и спасио мушкарца

Свијет

Док су одрасли кукавички стајали, дјечак скочио у смртоносну воду и спасио мушкарца

1 ч

0

  • Најновије

18

58

Централне вијести, 04.07.2026.

18

52

Такси блуз: Од пропалог драматурга до случајног хероја

18

47

Нова мапа потпуно разбјеснила Хрвате

18

24

Вјеровали или не: Британским политичарима сад сметају Маша и Медвјед

18

14

Строј смрти: Враћа се злогласна Јединица 121

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима