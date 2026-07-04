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Док су одрасли кукавички стајали, дјечак скочио у смртоносну воду и спасио мушкарца

Аутор:

Милена Грубор
04.07.2026 17:30

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Док су одрасли кукавички стајали, дјечак скочио у смртоносну воду и спасио мушкарца
Фото: Pixabay

Једанаестогодишњи дјечак из Кентакија проглашен је за хероја свог родног града након што је неустрашиво заронио у базен како би спасао утопљеника - и то у тренутку када нико други од присутних није хтио да реагује.

Амерички медији преносе да је мали Ејвори Вулери муњевито реаговао након што је око 20 часова угледао неидентификованог мушкарца који је лежао на дну базена у стамбеном комплексу у Лексингтону.

„Помислио сам - неко мора нешто да уради. Нико ништа није предузимао, па сам ставио наочаре, заронио у воду и зграбио га“, рекао је Вулери у изјави за локалне медије.

Овај невјероватни малишан са бебиним лицем испричао је да је примијетио човјека који је био потпуно без свијести под водом и који се већ почео трести. Тада му је, како каже, прорадио чист адреналин.

„Није било шансе да дозволим да тај човјек умре. Он је људско биће и треба га тако и третирати“, поручио је овај храбри једанаестогодишњак.

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Тек након што је дјечак сам заронио и дохватио утопљеника, други посјетилац базена му је помогао да жртву извуче из воде на ивицу базена, гдје је одмах започета борба за његов живот. Према ријечима малишана, пријатељ несрећног човјека га је оборио на под и почео да му ради реанимацију како би га одржао у животу док неко коначно није позвао Хитну помоћ.

Ватрогасна служба Лексингтона саопштила је да је мушкарац хитно превезен у болницу у изузетно тешком стању.

Након ове вијести, друштвене мреже су буквално преплављене похвалама за невјероватан подвиг младог Ејворија, кога јавност слави као истинског и неустрашивог хероја који је одраслима одржао лекцију из хуманости, преноси Њујорк Пост.

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Тагови :

Базен

повријеђен мушкарац

утапање

спасавање

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