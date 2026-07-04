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Крвави преговори: Конобар се пожалио на нехумане услове рада, шеф га избо ножем

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 14:26

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Конобар носи тацну са чајником и шољом.
Фото: Pexels/Andrea Piacquadio

Власник једног италијанског ресторана у туристичком мјесту Плаја де Палма, на шпанском острву Мајорка, ухапшен је због сумње да је ножем тешко повриједио свог конобара након свађе око услова рада.

Према писању локалних медија, сукоб је избио када се радник пожалио да свакодневно ради између 14 и 16 сати, наводећи да су услови рада нехумани, као и да је особље изложено бахатом понашању и притисцима. Умјесто договора, расправа је ескалирала, а осумњичени је, према исказима свједока, отишао у кухињу и вратио се са кухињским ножем.

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Конобар је задобио дубоку посјекотину на лијевом кољену, дугу око 15 центиметара, а колеге су му одмах пружиле прву помоћ и зауставиле обилно крварење прије доласка Хитне помоћи. У болници је рана затворена са десет медицинских кламерица, док је полиција обавила разговоре са жртвом и свједоцима који су, према наводима из истраге, потврдили његову верзију догађаја. Полицајци су одмах одбацили верзију власника.

Власник ресторана покушао је да се одбрани тврдњом да се радник сам повриједио на поломљену ногу металне столице, али су истражиоци након прегледа утврдили да на столици није било трагова крви, нити је повреда могла настати на начин који је он описао. Због тога је ухапшен под сумњом да је починио тешко кривично дјело наношења тешких тјелесних повреда, а истрага о овом случају је у току.

Овај инцидент поново је скренуо пажњу на услове рада у угоститељству на шпанским туристичким дестинацијама, гдје синдикати годинама упозоравају на прековремени рад, недостатак радне снаге и притиске којима су запослени изложени током љетне сезоне. Надлежни органи ће након завршетка истраге одлучити о евентуалном подизању оптужнице против власника ресторана, преносе Независне.

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Тагови :

Шпанија

Конобар

Избоден мушкарац

кухиња

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