Владимир из Прњавора прославио 103. рођендан, посјетио га Томаш

Аутор:АТВ редакција
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Владимир Јотић из Горњих Палачковаца код Прњавора прославио је данас 103. рођендан.
Тим поводом посјетио га је градоначелник Прњавора Дарко Томаш.
"Прошле године нисам био у прилици да дођем, а деда Владимир је тада рекао: 'Нема везе, доћи ће догодине'. И зато сам данас ту. Драги деда Владимире, од срца Вам желим срећан рођендан, добро здравље и нека Вас и даље прати ведар дух, који је најљепши украс Ваших 103 године живота", рекао је Томаш.
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