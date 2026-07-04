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Владимир из Прњавора прославио 103. рођендан, посјетио га Томаш

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 14:18

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Владимир Јотић из Горњих Палачковаца код Прњавора прославио је данас, 4. јула, 103. рођендан, а тим поводом посјетио га је Дарко Томаш, градоначелник ове локалне заједнице.
Фото: Facebook / Printscreen

Владимир Јотић из Горњих Палачковаца код Прњавора прославио је данас 103. рођендан.

Тим поводом посјетио га је градоначелник Прњавора Дарко Томаш.

"Прошле године нисам био у прилици да дођем, а деда Владимир је тада рекао: 'Нема везе, доћи ће догодине'. И зато сам данас ту. Драги деда Владимире, од срца Вам желим срећан рођендан, добро здравље и нека Вас и даље прати ведар дух, који је најљепши украс Ваших 103 године живота", рекао је Томаш.

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Тагови :

Дарко Томаш

Прњавор

Владимир Јотић 103. рођендан

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