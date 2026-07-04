Сутра сунчано и топло, али стиже наоблачење са кишом

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити сунчано и топло, а крајем дана очекује се наоблачење које може донијети кишу у појединим крајевима.
Послије подне и увече киша или локални пљусак са грмљавином могући су на сјеверу и западу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверног смјера.
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Јутарња температура ваздуха биће од девет до 15, на југу до 21, а највиша дневна од 25 до 30, на југу до 32 степена Целзијусова, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Хан Пијесак, Чемерно 20, Калиновик, Кнежево, Мраковица, Мркоњић Град, Соколац 21, Сребреница 24, Бугојно, Ливно, Сарајево 25, Рибник, Зеница 26, Вишеград, Добој, Рудо, Србац, Фоча, Јајце, Сански Мост 27, Бањалука, Бијељина, Билећа, Нови Град, Приједор, Бихаћ, Градачац 28, Требиње 30 и Мостар 31 степен Целзијусов.
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