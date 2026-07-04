Данас на снази забрана МУП-а Српске

Аутор:АТВ редакција
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Поводом обиљежавања више од три деценије од страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу, данас је забрањен превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју Полицијске управе Зворник.
Забрана је снази од 6.00 часова и трајаће до 15.00 часова, а односи се на дионице регионалних путева Коњевић Поље - Братунац и Братунац - Сребреница, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Република Српска
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Одлуку о забрани донио је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, а Министарство унутрашњих послова у сједишту, полицијске управе и полицијске станице за наведене дане неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме.
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