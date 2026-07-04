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Данас на снази забрана МУП-а Српске

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 08:23

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Поводом обиљежавања више од три деценије од страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу, данас је забрањен превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју Полицијске управе Зворник.

Забрана је снази од 6.00 часова и трајаће до 15.00 часова, а односи се на дионице регионалних путева Коњевић Поље - Братунац и Братунац - Сребреница, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

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Одлуку о забрани донио је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, а Министарство унутрашњих послова у сједишту, полицијске управе и полицијске станице за наведене дане неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме.

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Тагови :

МУП Републике Српске

забрана

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