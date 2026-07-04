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Дан жалости у Српској

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 08:05

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Дан жалости у Републици Српској, заставе на пола копља
Фото: АТВ

У Републици Српској се данас обиљежава Дан жалости поводом више од три деценије од страдања 3.267 Срба у Средњем Подрињу и Бирчу.

Одлуку о проглашењу Дана жалости раније је донијела Влада Републике Српске.

Дан жалости, како је наведено, обиљежава се у складу са Законом о обиљежавању дана жалости.

У Братунац се не зове, у Братунац се иде

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Обиљежавање 34 године од страдања Срба Средњег Подриња и Бирча

Централна комеморација поводом страдања 3.267 Срба средњег Подриња и Бирча од 1992. до 1995. године биће одржана данас 4. јула у Братунцу, уз поруку "У Братунац се не зове, у Братунац се иде".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Дан жалости

Република Српска

Влада Републике Српске

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