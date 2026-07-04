Дан жалости у Српској

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској се данас обиљежава Дан жалости поводом више од три деценије од страдања 3.267 Срба у Средњем Подрињу и Бирчу.
Одлуку о проглашењу Дана жалости раније је донијела Влада Републике Српске.
Дан жалости, како је наведено, обиљежава се у складу са Законом о обиљежавању дана жалости.
Република Српска
Обиљежавање 34 године од страдања Срба Средњег Подриња и Бирча
Централна комеморација поводом страдања 3.267 Срба средњег Подриња и Бирча од 1992. до 1995. године биће одржана данас 4. јула у Братунцу, уз поруку "У Братунац се не зове, у Братунац се иде".
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