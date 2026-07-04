Обиљежавање 34 године од страдања Срба Средњег Подриња и Бирча

Аутор:АТВ редакција
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Централна комеморација поводом страдања 3.267 Срба средњег Подриња и Бирча од 1992. до 1995. године биће одржана данас у Братунцу у присуству највиших званичника Републике Српске и Његове светости патријарха српског Порфирија.
Обиљежавању 34 године од злочина над Србима овог краја присуствоваће, између осталих, предсједник Републике Српске Синиша Каран, премијер Саво Минић и министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић.
Програм почиње Светом архијерејском литургијом коју ће у порти Цркве Успења Пресвете Богородице служити патријарх Порфирије.
Дочек патријарха Порфирија у порти братуначког храма планиран је у 9.00 часова, након чега ће услиједити Света архијерејска литургија.
Литургију ће служити патријарх Порфирије, уз саслужење Његовог високопреосвештенства митрополита дабробосанског Хризостома и више архијереја Српске православне цркве.
У 11.30 часова кренуће литија од Храма Успенија Пресвете Богородице до братуначког градског и војничког гробља.
У подне ће на гробљу у Братунцу бити служен парастос за убијене цивиле и војнике из средњег Подриња и Бирча, након чега је планирана бесједа патријарха Порфирија, те обраћање званичника Републике Српске и Србије.
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Услиједиће полагање цвијећа и вијенаца код спомен-крста на братуначком гробљу.
Помен ће бити одат свим српским жртвама из средњег Подриња и Бирча у Одбрамбено-отаџбинском рату, а организује се поводом 34 године од великог страдања Срба на Петровдан 1992. године у селима око Сребренице и Братунца, када је убијено 69 војника и цивила, а заробљена 22 од којих нико није преживио, преноси Срна.
Назив овогодишњег програма је "У Братунац се не зове, у Братунац се иде".
Пренос Меморијалног скупа 'У Братунац се не зове, у Братунац се иде' поводом обиљежавања 34 године од страдања Срба у Подрињу и Бирчу, можете пратити у нашем програму и порталу www.atvbl.rs од 9 часова.
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