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Обиљежавање 34 године од страдања Срба Средњег Подриња и Бирча

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 08:01

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"У Братунац се не зове, у Братунац се иде" – овогодишњи је слоган обиљежавања страдања Срба Средњег Подриња и Бирча.
Фото: АТВ

Централна комеморација поводом страдања 3.267 Срба средњег Подриња и Бирча од 1992. до 1995. године биће одржана данас у Братунцу у присуству највиших званичника Републике Српске и Његове светости патријарха српског Порфирија.

Обиљежавању 34 године од злочина над Србима овог краја присуствоваће, између осталих, предсједник Републике Српске Синиша Каран, премијер Саво Минић и министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић.

Програм почиње Светом архијерејском литургијом коју ће у порти Цркве Успења Пресвете Богородице служити патријарх Порфирије.

Дочек патријарха Порфирија у порти братуначког храма планиран је у 9.00 часова, након чега ће услиједити Света архијерејска литургија.

Литургију ће служити патријарх Порфирије, уз саслужење Његовог високопреосвештенства митрополита дабробосанског Хризостома и више архијереја Српске православне цркве.

У 11.30 часова кренуће литија од Храма Успенија Пресвете Богородице до братуначког градског и војничког гробља.

У подне ће на гробљу у Братунцу бити служен парастос за убијене цивиле и војнике из средњег Подриња и Бирча, након чега је планирана бесједа патријарха Порфирија, те обраћање званичника Републике Српске и Србије.

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Услиједиће полагање цвијећа и вијенаца код спомен-крста на братуначком гробљу.

Помен ће бити одат свим српским жртвама из средњег Подриња и Бирча у Одбрамбено-отаџбинском рату, а организује се поводом 34 године од великог страдања Срба на Петровдан 1992. године у селима око Сребренице и Братунца, када је убијено 69 војника и цивила, а заробљена 22 од којих нико није преживио, преноси Срна.

Назив овогодишњег програма је "У Братунац се не зове, у Братунац се иде".

Пренос Меморијалног скупа 'У Братунац се не зове, у Братунац се иде' поводом обиљежавања 34 године од страдања Срба у Подрињу и Бирчу, можете пратити у нашем програму и порталу www.atvbl.rs од 9 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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У Братунац се не зове у Братунац се иде

страдање Срба

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