Цијели један Градски одбор Демоса прешао у СПС

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Социјалистичке партије Српске (СПС) Горан Селак изјавио је вечерас Срни да је цијели Градски одбор Демоса из Зворника приступио СПС-у.
Селак је, прије састанка Регионалног одбора странке, рекао да је један број одборника Социјалистичке партије (СП) Скупштине града Зворника и Скупштине општине Милићи прешао у СПС.
Лидер СПС-а је отворио нове просторије странке у Зворнику и нагласио да сваким даном приступа све више чланова, односно добрих и вриједних људи СПС-у.
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Он је додао да ће вечерас бити утврђен састав кандидатских листи СПС-а за Народну скупштину Републике Српске и Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ.
"На листам имамо људе из привреде, здравства, реалног сектора, спорта и других области", рекао је Селак и нагласио да ће уз програм који понуди СПС, а првенствено се односи на породицу, правду и понос, грађани препознати ову политичку опцију.
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