Logo

Цијели један Градски одбор Демоса прешао у СПС

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 21:24

Коментари:

2
ГО Демоса Зворник прешао у СПС
Фото: Срна

Предсједник Социјалистичке партије Српске (СПС) Горан Селак изјавио је вечерас Срни да је цијели Градски одбор Демоса из Зворника приступио СПС-у.

Селак је, прије састанка Регионалног одбора странке, рекао да је један број одборника Социјалистичке партије (СП) Скупштине града Зворника и Скупштине општине Милићи прешао у СПС.

Лидер СПС-а је отворио нове просторије странке у Зворнику и нагласио да сваким даном приступа све више чланова, односно добрих и вриједних људи СПС-у.

Обиљежавање 100 година Борца

Фудбал

Пун Трг Крајине: Бањалука у знаку великана из Платонове

Он је додао да ће вечерас бити утврђен састав кандидатских листи СПС-а за Народну скупштину Републике Српске и Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ.

"На листам имамо људе из привреде, здравства, реалног сектора, спорта и других области", рекао је Селак и нагласио да ће уз програм који понуди СПС, а првенствено се односи на породицу, правду и понос, грађани препознати ову политичку опцију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СПС

ДЕМОС

Горан Селак

Коментари (2)

Више из рубрике

Додик и Трамп

Република Српска

Милорад Додик писао Доналду Трампу

5 ч

0
Кандидат СНСД за предсједника Републике Српске, Саво Минић

Република Српска

Минић оштро о Уставном суду БиХ: Забијен посљедњи ексер у сандук правног система

5 ч

0
Палата

Република Српска

Палата Републике вечерас у бојама америчке заставе

6 ч

14
предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Уставни Суд БиХ понизио парламентарну скупштину

7 ч

0

  • Најновије

22

39

Потврђено из Кремља: Руске снаге заузеле кључно украјинско утврђење

22

36

Ужас на београдском гробљу: Оскрнављено 35 гробница

22

21

Дијете повријеђено у тржном центру у Сарајеву: Врата лифта му захватила прсте?

22

20

Случај из комшилука: Мужа измасакрирала сјекиром и избјегла затвор

22

12

Палата Републике вечерас у бојама америчке заставе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима