Палата Републике вечерас у бојама америчке заставе

Аутор:АТВ редакција
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Поводом 250 година независности Сједињених Америчких Држава, те наставка јачања добре сарадње Републике Српске и САД, Палата Републике у Бањалуци вечерас ће бити освијетљена у бојама америчке заставе, саопштено је из Кабинета предсједника Српске.
Дан независности у Сједињеним Америчким Државама национални је празник који се слави 4. јула.
Овај празник слави се у знак сјећања на усвајање Декларације о независности 1776. године.
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