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Палата Републике вечерас у бојама америчке заставе

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 16:47

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Палата
Фото: ATV

Поводом 250 година независности Сједињених Америчких Држава, те наставка јачања добре сарадње Републике Српске и САД, Палата Републике у Бањалуци вечерас ће бити освијетљена у бојама америчке заставе, саопштено је из Кабинета предсједника Српске.

Дан независности у Сједињеним Америчким Државама национални је празник који се слави 4. јула.

Овај празник слави се у знак сјећања на усвајање Декларације о независности 1776. године.

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Тагови :

Палата Републике Српске

Америка

Дан независности

Коментари (4)

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