Додик позвао на окупљање у Братунцу: Ово је симбол нашег страдања

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да су средње Подриње и Бирач трајни симбол огромног страдања српског народа.
Како додаје, од великог је значаја да српске жртве не буду заборављене и уколико ми, Срби, не будемо одлучни и истрајни да наставимо обиљежавање трагичних датума из наше историје нико други то неће учинити.
"Зато је од кључне важности да у што већем броју сутра будемо у Братунцу. Позивам Србе из Републике Српске и Републике Србије да масовно дођу и сви заједно присуствујемо обиљежавању више од три деценије од великог српског страдања у средњем Подрињу и Бирчу", рекао је Додик за Срну.
Он је нагласио да је тај дио Републике Српске више натопљен крвљу и сузама, него кишом, јер 3.267 убијених Срба није само број, нити сувопарни податак из историјских уџбеника, већ прејака бројка страдалих Срба које су муслимански злочинци, предвођени Насером Орићем, убијали, мучили, вадили очи, пресијецали гркљане, живе пекли.
Додик је истакао да је свака јединица у броју 3.267 једно име, једно дијете чији је осмијех замијењен криком, убијено дјетињство, недосањани сан, један домаћин убијен на свом кућном прагу, за славском или Божићном трпезом, један храбри српски борац који је бранио своје огњиште, чија су дјеца остала без оца, а кућа без главе породице.
"Ниједна година која прође не може умањити празнину коју су оставили они који се никада нису вратили својим кућама и својим породицама. Њихова имена остају трајно уписана у колективно сјећање нашег народа и наша је дужност и обавеза да их са поштовањем помињемо и преносимо истину о њиховом страдању будућим генерацијама, као што је и света дужност и обавеза да дођемо у што већем броју на парастос, прислужимо свијећу и одамо почаст. Бар толико им дугујемо за слободу коју данас имамо, јер су њихови животи уграђени у темеље наше Републике Српске", нагласио је Додик.
Он је рекао да сваког дана све више боли њихова жртва, али и мук и ћутање свијета, права и правде који су окретали и даље окрећу главу од наших гробова, суза српских мајки и њихових црних марама.
"Без обзира на сву неправду, ми морамо памтити, морамо његовати културу сјећања да нам се историја не би поновила као што нам се понављала више пута, јер нас је коштала српска наивност када смо вјеровали комшијама муслиманима који су нас само чекали на нишану. Не смијемо ни да ћутимо, морамо да говоримо, јер ако ми ћутимо нико неће рећи, нити споменути наше жртве и њихову патњу. Српска жртва обавезује нас да чувамо истину и да не дозволимо да буде прекривена велом ћутње или заборавом.
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Наша дужност према својим жртвама није да једном годишње прислужимо свијећу и погнемо главе, већ да их се сваки дан сјетимо, да их спомињемо, да бранимо Подриње и сваки педаљ напаћене српске земље новим животом, новом колијевком, обновљеном кућом, узораном њивом и сваком црквом која поново звони над Дрином", истакао је Додик.
Он је рекао да су Подриње и српски народ данас, упркос свему, преживјели, живе и живјеће, и док год је и једног од нас да прислужи свијећу за душе наших 3.267 предака, живјеће и они заједно са нама у слободној Републици Српској.
"Нека је вјечна слава за 3.267 страдалих Срба средњег Подриња и Бирча. Њихова жртва никада неће бити заборављена, а њихово страдање остаје трајна опомена и завјет да ћемо поносно, достојанствено и храбро, као што су то чинили и они, чувати успомену на њих, наш идентитет, нашу Републику Српску и њене институције", поручио је Додик.
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