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Селак: Одлука Уставног суда БиХ показује да се право подређује политици а не Устава

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 15:20

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Горан Селак министар правде Републике Српске гостује у Центру Дана.
Фото: АТВ БЛ

Министар правде у Влади Републике Српске Горан Селак изјавио је, поводом одлуке Уставног суда БиХ којом је одбијена апелација у вези са примјеном измјена Кривичног закона БиХ које је наметнуо Кристијан Шмит, да ће детаљан правни коментар дати након објављивања цјеловите одлуке и њеног образложења.

"Међутим, већ сада је јасно да Уставни суд БиХ не одлучује искључиво на основу Устава Босне и Херцеговине, важећих закона и европских правних стандарда, већ оставља утисак да је право подређено политичким циљевима. Такав приступ озбиљно нарушава повјерење у правосуђе и уставни поредак“, рекао је министар Селак.

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Он је истакао да се оправдано поставља питање како је могуће да се кривичним законодавством санкционише неизвршавање одлука једног појединца, а да такво рјешење добије потврду Уставног суда БиХ.

"Да ли се на тај начин уводи правни принцип по којем је воља појединца изнад демократски успостављених институција и законодавног поступка? У историји су цареви и краљеви били посебно заштићени кривичним законодавством, али савремене европске демократије почивају на владавини права, подјели власти и законима које доносе надлежни парламенти, а не појединци“, нагласио је министар Селак.

Према његовим ријечима, тешко је пронаћи примјер у савременом демократском свијету, било у Европи, Африци или Азији, да један странац може својом одлуком наметати кривични закон, а да највиша судска инстанца такву праксу сматра сагласном са уставним поретком.

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"Босна и Херцеговина је чланица Савјета Европе и потписница Европске конвенције о људским правима. Управо зато очекивало би се да се највиши стандарди заштите уставности, законитости и правне сигурности примјењују досљедно. Ако се овакав модел проглашава европским стандардом, онда се с правом поставља питање каква се порука шаље о Босни и Херцеговини као држави која би требало да почива на владавини права, а не на вољи било којег појединца“, поручио је министар Селак.

Он је закључио да ће Министарство правде Републике Српске, након објављивања комплетног текста одлуке, извршити детаљну правну анализу и јавности представити аргументован став о свим њеним уставноправним и међународноправним аспектима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Горан Селак

Уставни суд БиХ

Кристијан Шмит

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