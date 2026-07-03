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Вулић: Уставни суд БиХ послушник глобалиста и ЕУ који разграђују Дејтон

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 14:55

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Уставни суд БиХ
Фото: ATV

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић истакла је да је крњи Уставни суд послушник глобалиста и ЕУ који разграђују Дејтонски споразум, те нагласила да у правној земљи ниједна институција нити појединац не би смјели бити изнад Устава.

"Сматрам да Уставни суд БиХ у појединим својим одлукама не дјелује довољно непристрасно и да оставља утисак политичке пристрасности", изјавила је Срни Вулићева, након што је крњи Уставни суд БиХ оцијенио да су интервенције Кристијана Шмита у Кривичном закону БиХ "у складу са Уставом БиХ и Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода".

Она је напоменула да поједине одлуке и начин њиховог образлагања стварају перцепцију да се у раду Уставног суда БиХ узимају у обзир интереси међународних актера, укључујући ЕУ, више него ставови демократски изабраних домаћих институција.

Вулићева сматра да ако парламентарна комисија, у оквиру својих надлежности, закључи да је одређени облик интервенционизма у законодавни процес неуставан, такав закључак заслужује озбиљно разматрање и образложен одговор.

"Они који са тим закључком нису сагласни требало би да своје неслагање заснивају на правним аргументима и уставном тумачењу, а не на политичком ауторитету или притисцима. У правној земљи, ниједна институција нити појединац не би смјели бити изнад Устава", поручила је Вулићева, преноси Срна

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Тагови :

Сања Вулић

Уставни суд БиХ

Милорад Додик

Кристијан Шмит

Кривични закон БиХ

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