Додик: Уставни суд БиХ је политички монтирана инквизиција, не очекујем ништа од одлуке

Аутор:АТВ редакција
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Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је Уставни суд БиХ политички монтирана инквизиција, те да не очекује ништа од данашње одлуке овог суда у вези са оцјеном уставности одредаба Кривичног закона БиХ које је наметнуо Кристијан Шмит.
Додик је рекао да је захвалан посланицима СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске што су затражили оцјену уставности одредаба Кривичног закона БиХ на основу којих су му одређене озбиљне казне.
"О том захтјеву посланика СНСД-а тада нисам био ни консултован. Наши људи су реаговали импулсивно и логично. Али овдје у БиХ нема логике, као што је нема ни Уставни суд. Он није у пуном саставу и не може да функционише на прави начин. Правно гледано, све његове одлуке су у посљедње двије, три године ништавне. Њега неко и даље политички гура и одржава иако ће се једном рећи да није ништа урадио", истакао је Додик.
Он је констатовао да Уставни суд БиХ није искористио прилику да покаже да је правна институција која поштује и брани Устав.
"Законе у БиХ искључиво доноси Парламентарна скупштина, а не високи представници. Нажалост, они у Уставном суду БиХ ће данас вјероватно потврдити наложене незаконитости. Али идемо даље. Неприхватљиво је било какво правно, политичко и друго насиље према кључним представницима у мултинационалним заједницама, па и мени у овом случају", рекао је Додик.
Он је нагласио да се Република Српска у овом случају борила против Шмита и с циљем да се он, између осталог, спријечи да наметне закон о имовини.
"Без обзира на Шмита и све што је негативно према нама урадио, живјеће Република Српска. А Уставни суд БиХ је и даље ту само да потврди волунтаризам, незаконитост и политичке егзекуције према Србима. Не очекујем данас ништа од његове одлуке", истакао је Додик, а преноси Срна.
Уставни суд БиХ данас ће саопштити одлуку о одредби коју је јула 2023. године наметнуо Кристијан Шмит, а која дефинише кривично дјело неизвршавања одлука високог представника на основу које је пред Судом БиХ Додик био осуђен на затворску казну и одузимање мандата предсједника Републике Српске.
На основу те Шмитове одредбе, Додику је забрањено обављање функције у власти и да буде на челу било којег правног субјекта шест година.
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