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"Политиком и одлучношћу Милорада Додика СНСД све јачи и спремнији"

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 10:38

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Sanja Vulic
Фото: АТВ

Потпредсједник СНСД-а Сања Вулић изјавила је да је најновија сједница Предсједништва те политичке партије показала да је СНСД сваким даном јачи, организованији и спремнији, што је резултат политике и одлучности предсједника Милорада Додика.

Вулићева је напоменула да је Додик годинама градио организацију ослоњену на народ и повјерење које се стиче искључиво радом.

"Подмлађивање листа, нова енергија и људи који преузимају одговорност најбољи су доказ да наша организација има снагу да траје, расте и побјеђује", истакла је Вулићева.

Она је навела да је задатак функционера СНСД-а да раде, буду међу људима, слушају потребе и оправдају повјерење.

"Управо томе нас је учио Милорад Додик, да је човјек наша највећа снага и да је посвећеност људима једина истинска политика која доноси резултате", нагласила је Вулићева.

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Вулићева је рекла да је поносна што је дио снажне, организоване и одговорне политичке породице.

"Вјерујем да само радом, јединством и одговорношћу можемо наставити да оправдавамо повјерење нашег народа и да заједно градимо још снажнију Републику Српску", истакла је Вулићева.

На јучерашњој сједници Предсједништва СНСД-а потврђено је да су Саво Минић и Жељка Цвијановић званично кандидати СНСД-а за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ, те одређени носиоци листа за Народну скупштину и Парламентарну скупштину БиХ, преноси Срна

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Тагови :

Милорад Додик

Сања Вулић

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