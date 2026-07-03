"Политиком и одлучношћу Милорада Додика СНСД све јачи и спремнији"

Аутор:АТВ редакција
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Потпредсједник СНСД-а Сања Вулић изјавила је да је најновија сједница Предсједништва те политичке партије показала да је СНСД сваким даном јачи, организованији и спремнији, што је резултат политике и одлучности предсједника Милорада Додика.
Вулићева је напоменула да је Додик годинама градио организацију ослоњену на народ и повјерење које се стиче искључиво радом.
"Подмлађивање листа, нова енергија и људи који преузимају одговорност најбољи су доказ да наша организација има снагу да траје, расте и побјеђује", истакла је Вулићева.
Она је навела да је задатак функционера СНСД-а да раде, буду међу људима, слушају потребе и оправдају повјерење.
"Управо томе нас је учио Милорад Додик, да је човјек наша највећа снага и да је посвећеност људима једина истинска политика која доноси резултате", нагласила је Вулићева.
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Вулићева је рекла да је поносна што је дио снажне, организоване и одговорне политичке породице.
"Вјерујем да само радом, јединством и одговорношћу можемо наставити да оправдавамо повјерење нашег народа и да заједно градимо још снажнију Републику Српску", истакла је Вулићева.
На јучерашњој сједници Предсједништва СНСД-а потврђено је да су Саво Минић и Жељка Цвијановић званично кандидати СНСД-а за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ, те одређени носиоци листа за Народну скупштину и Парламентарну скупштину БиХ, преноси Срна
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