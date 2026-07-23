Новац на рачуну послије смрти власника: Ко може да подигне паре и када

Аутор:АТВ редакција
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Новац који се налази на банковном рачуну преминуле особе улази у оставинску масу и дијели се у складу са законом или тестаментом.
Право на насљедство могу имати брачни или ванбрачни партнер, дјеца, родитељи и други законски насљедници, као и особе које су наведене у тестаменту.
Банка нема овлашћење да одлучује коме припада новац с рачуна. О томе одлучује надлежни суд или нотар у оставинском поступку.
Насљедници могу располагати новцем тек након што буде донесено правоснажно рјешење о насљеђивању.
Тек тада могу подићи свој дио средстава, пребацити новац на властити рачун или затворити рачун преминуле особе.
Банка поступа искључиво на основу правоснажног рјешења надлежног органа којим се утврђује ко има право на насљедство.
Ако је рачун био заједнички, на примјер супружника, други власник у одређеним случајевима може наставити да користи дио средстава који му припада.
Дио новца који је припадао преминулој особи и даље се сматра дијелом оставинске масе.
Начин располагања средствима зависи од уговора који је закључен с банком.
Прије него што средства буду подијељена насљедницима, с рачуна се у одређеним случајевима могу измирити трошкови сахране, уз одговарајућу документацију.
Такође се могу платити доспјеле банкарске накнаде, као и евентуални дугови које је преминула особа имала.
Тек након измирења тих обавеза преостали новац улази у оставинску масу и дијели се насљедницима, преноси Бизпортал.
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