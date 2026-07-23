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Зашто је 1 марка мања од 50 фенинга?

Аутор:

Милица Јагодић
23.07.2026 16:17

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Конвертибилна марка (КМ) је званична валута у Босни и Херцеговини, која се дијели на 100 фенинга, а њен курс је везан за евро. Међународна ознака ове валуте је BAM, а шифра је 977.
Фото: ATV

Тражењем ситног новца и хватањем за џеп, и без гледања можемо разликовати коју кованицу држимо међу прстима, али да ли смо се некада запитали зашто су кованице мање вриједности, у неким случајевима, веће од кованица веће вриједности?

Разликовање без гледања

У ситуацијама када нам је потребан "ситан" новац односно кованице , посежемо за новчаником или џепом. Тада чак и када не гледамо, додиром знамо о којој се кованици ради. У таквим случајевима разликовање често не вуче питања попут "Ово је већа кованица зато има већу вриједност?".

Одговор смо потражили у Централној банци БиХ.

"Код дизајна кованог новца у правилу се не примјењује једноставни принцип да кованице веће номиналне вриједности увијек морају бити веће тј. имати већи пречник, већ се узимају у обзир различити фактори као што су пречник, дебљина, маса, материјал и визуелна препознатљивост.Тако и између кованица фенинга и кованица виших апоена (1, 2 и 5 КМ), постоје јасне разлике како би се грађанима омогућило једноставно препознавање односно разликовање у свакодневној употреби", наводе из Централне банке БиХ за АТВ.

Кованице од једне, двије као и пет конвертибилних марака изграђене од мјешавина више метала те су чврсте, отпорније на корозију и свакодневну употребу. Материјал је одабран тако да кованице могу годинама бити у употреби, пролазити кроз много руку и аутомата при чему се неће доћи до лаких оштећења. Визуелне и техничке разлике ових кованица омогућавају лако разликовање додиром чак и без гледања.

Конвертибилна марка
Конвертибилна марка

"Димензије кованица не могу се одређивати произвољно, јер постоје стандардизиране спецификације за плочице (бланкс), од којих се израђују кованице. Ове спецификације обухватају промјер, дебљину, масу и састав материјала, а одређују се у складу са захтјевима за сваки појединачни апоен. С обзиром на велики број различитих апоена кованица, када би свака кованица веће вриједности била већа, најнижи апоени би били непрактично мали и/или највиши апоени би били непрактично велики", наводе из Централне банке БиХ.

Није у питању само конвертибилна марка

Како кажу, примјери из других држава показују да величина кованице не мора увијек одговарати њеној номиналној вриједности. Тако је, на примјер, кованица од 50 евро центи већег пречника од кованице једног евра, а у Уједињеном Краљевству је кованица од 50 пенија већа од кованице од 1 фунте, што говори о наведеном да се величина кованице не одређује само према вриједности исте већ према комбинацији техничких, функционалних и дизајнерских захтјева.

Дизајн кованица, укључујући њихове димензије и друге техничке карактеристике, израдила је реномирана ковница "Тhe Royal Мint" из Уједињеног Краљевства, при чему су узети у обзир међународни стандарди и пракса других монетарних система.

Такође, из Централне банке БиХ наводе да у скоријој будућности није планирано мијењање димензије нити дизајна кованица конвертибилне марке.

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Тагови :

Централна банка БиХ

конвертибилна марка

кованице

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