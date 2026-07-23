Хладан туш за раднике: Позната компанија гаси 1.100 радних мјеста у Њемачкој

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Телекомуникациона компанија Telefónica планира гашење 1.100 радних мјеста с пуним радним временом у Њемачкој.
Отпуштање је најављено до краја ове године у оквиру опсежног програма реструктурирања.
Према подацима компаније, њемачка подружница шпанске Telefónica групе у јануару је имала 6.820 запослених с пуним радним временом, што значи да ће без посла остати приближно сваки шести радник.
Свијет
Откривено о чему су причали Лавров и Рубио
Како преносе њемачки медији, запосленима су понуђене отпремнине и други програми како би се подстакао добровољни одлазак из компаније.
Осим смањења броја запослених, О2 Telefónica планира да до краја године затвори 60 пословница од укупно око 800 колико их тренутно послује.
Мјера се односи искључиво на пословнице које су у власништву компаније, док франшизни објекти неће бити обухваћени овим планом.
Компанија процјењује да ће трошкови реструктурирања износити око 265 милиона евра, за шта су већ издвојена одговарајућа средства.
Дугогодишњи извршни директор Маркус Хас напустио је компанију крајем прошле године.
Регион
Држављанину БиХ одређен притвор: Осумњичен за свирепо убиство партнерке у Словенији
Почетком 2026. године на његово мјесто дошао је Аргелих Хесе, који је преузео задатак да стабилизује пословање и врати компанију на пут раста.
Према подацима њемачке Савезне мрежне агенције, О2 Telefónica 4Г мрежа у децембру је покривала 88,6 одсто копнене територије Њемачке, док је 5Г мрежа била доступна на 76,2 одсто територије.
Тиме је компанија значајно смањила заостатак за лидером тржишта, Деутсцхе Телекомом, чија 4Г мрежа покрива 92,5 одсто територије, а 5Г мрежа 87,9 одсто.
Водафоне има покривеност од 91,7 одсто за 4Г и 75,7 одсто за 5Г мрежу.
Свијет
Убила мушкарца којег је затекла испод кћеркиног кревета: ''Урадила сам оно што сам морала''
Telefónica Germany са сједиштем у Минхену, дио је шпанске Telefónica групе и један је од највећих телекомуникационих оператера у Њемачкој.
Компанија пружа услуге мобилне телефоније, ЛТЕ и 5Г мреже, широкопојасног и кабловског интернета, фиксне телефоније, као и ИПТВ услуге.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
11 ч0
Економија
12 ч0
Економија
14 ч0
Економија
20 ч0
Најновије
10
43
10
41
10
39
10
36
10
31
Тренутно на програму