Logo

Хладан туш за раднике: Позната компанија гаси 1.100 радних мјеста у Њемачкој

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 07:40

Коментари:

0
Посао
Фото: pexels/Mikhail Nilov

Телекомуникациона компанија Telefónica планира гашење 1.100 радних мјеста с пуним радним временом у Њемачкој.

Отпуштање је најављено до краја ове године у оквиру опсежног програма реструктурирања.

Према подацима компаније, њемачка подружница шпанске Telefónica групе у јануару је имала 6.820 запослених с пуним радним временом, што значи да ће без посла остати приближно сваки шести радник.

Марко Рубио и Сергеј Лавров

Свијет

Откривено о чему су причали Лавров и Рубио

Како преносе њемачки медији, запосленима су понуђене отпремнине и други програми како би се подстакао добровољни одлазак из компаније.

Затварају се и пословнице

Осим смањења броја запослених, О2 Telefónica планира да до краја године затвори 60 пословница од укупно око 800 колико их тренутно послује.

Мјера се односи искључиво на пословнице које су у власништву компаније, док франшизни објекти неће бити обухваћени овим планом.

Компанија процјењује да ће трошкови реструктурирања износити око 265 милиона евра, за шта су већ издвојена одговарајућа средства.

Дугогодишњи извршни директор Маркус Хас напустио је компанију крајем прошле године.

Осумњичени за убиство у Словенији

Регион

Држављанину БиХ одређен притвор: Осумњичен за свирепо убиство партнерке у Словенији

Почетком 2026. године на његово мјесто дошао је Аргелих Хесе, који је преузео задатак да стабилизује пословање и врати компанију на пут раста.

О2 смањује заостатак за конкуренцијом

Према подацима њемачке Савезне мрежне агенције, О2 Telefónica 4Г мрежа у децембру је покривала 88,6 одсто копнене територије Њемачке, док је 5Г мрежа била доступна на 76,2 одсто територије.

Тиме је компанија значајно смањила заостатак за лидером тржишта, Деутсцхе Телекомом, чија 4Г мрежа покрива 92,5 одсто територије, а 5Г мрежа 87,9 одсто.

Водафоне има покривеност од 91,7 одсто за 4Г и 75,7 одсто за 5Г мрежу.

илу-ротација-19092025

Свијет

Убила мушкарца којег је затекла испод кћеркиног кревета: ''Урадила сам оно што сам морала''

Чиме се бави Telefónica Germany?

Telefónica Germany са сједиштем у Минхену, дио је шпанске Telefónica групе и један је од највећих телекомуникационих оператера у Њемачкој.

Компанија пружа услуге мобилне телефоније, ЛТЕ и 5Г мреже, широкопојасног и кабловског интернета, фиксне телефоније, као и ИПТВ услуге.

(Феникс Магазин)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

Отказ

Компанија

отпуштање радника

Коментари (0)

Прочитајте више

Цијене нафте достигле највиши ниво у шест недјеља

Економија

Цијене нафте достигле највиши ниво у шест недјеља

11 ч

0
Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха

Свијет

Иран узвраћа Трампу: "Око за око"

11 ч

0
Кирил Дмитријев

Свијет

Дмитријев: Гас у Европи скупљи за 50 одсто уочи зиме

12 ч

0
САД обавијестиле Израел да планирају да интензивирају војне ударе на Иран

Свијет

САД обавијестиле Израел да планирају да интензивирају војне ударе на Иран

12 ч

0

Више из рубрике

Цијене нафте достигле највиши ниво у шест недјеља

Економија

Цијене нафте достигле највиши ниво у шест недјеља

11 ч

0
Пријетња из Ирана: Ако ми не будемо могли, неће нико!

Економија

Пријетња из Ирана: Ако ми не будемо могли, неће нико!

12 ч

0
Цијене расту из дана у дан: Дизел опет премашио 3 КМ!

Економија

Цијене расту из дана у дан: Дизел опет премашио 3 КМ!

14 ч

0
Преминуо вам је члан породице? Не дирајте његову картицу, ево ко добија тај новац

Економија

Преминуо вам је члан породице? Не дирајте његову картицу, ево ко добија тај новац

20 ч

0

  • Најновије

10

43

Огласио се Вашингтон: "Иран не контролише Ормуски мореуз

10

41

Одузет "БМВ" за којим је расписана Интерполова потјерница

10

39

Пас страдао док је спашавао дјечака (2) од вука

10

36

Пољопривредници задовољно трљају руке: Почела исплата подстицаја

10

31

Крвава свадба: Младожењу претукли на весељу, па и у полицији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима