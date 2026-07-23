Држављанину БиХ одређен притвор: Осумњичен за свирепо убиство партнерке у Словенији

Аутор:АТВ редакција
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Једномјесечни притвор одређен је Амиру Узуновићу (39), држављанину БиХ, који је осумњичен да је убио своју партнерку Зијаду (36) у мјесту Вухред у Словенији.
Како је потврдио Боштјан Жаберл из Полицијске управе Цеље, осумњичени је јуче изведен пред истражног судију, који му је одредио притвор у трајању до мјесец дана, у складу са Законом о кривичном поступку.
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Трагедија се догодила у ноћи с недјеље на понедјељак, а полиција је пријаву запримила нешто прије један сат иза поноћи. Према наводима истраге, Узуновић је супрузи ножем задао смртоносне повреде, од којих је преминула на мјесту.
Након злочина побјегао је у непознатом правцу.
Словеначка полиција одмах је покренула опсежну потрагу, која је проширена и на сусједне општине. Након готово 24 сата бијега, Амир Узуновић је лоциран и ухапшен у понедјељак у 23:20 сати.
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Због кривичног дјела убиства почињеног на свиреп и подмукао начин, осумњиченом бх. држављанину према словеначком закону пријети затворска казна од најмање 15 година.
(Аваз)
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