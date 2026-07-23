Камионџија из БиХ искључен из саобраћаја због корозије на шлеперу

Аутор:АТВ редакција
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Припадници саобраћајне полиције њемачког Улма данас, 22. јула, око подне су зауставили шлепер за чијим воланом је био возач из Босне и Херцеговине.
Наиме, све се дешавало на ауто-путу А7, а у питању је била рутинска контрола.
Међутим, на крају се испоставило да су пронађени огромни недостаци. Како стоји у саопштењу полиције, током контроле посебно је негативно оцијењен прикључни дио приколице.
Утврђено је да је једна попречна веза на раму потпуно кородирала, а да је више шарки на задњим вратима било поломљено.
Возачу из Босне и Херцеговине, старом 30 година, наложено је да оде до најближе радионице како би обавио потребне поправке. Он је привремено и искључен из саобраћаја због ових недостатака. Такође, морао је одмах да положи безбједносни депозит у износу од 300 евра, преносе Независне.
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