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Камионџија из БиХ искључен из саобраћаја због корозије на шлеперу

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 07:11

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Камионџија из БиХ искључен из саобраћаја због корозије на шлеперу
Фото: Lê Minh/Pexels

Припадници саобраћајне полиције њемачког Улма данас, 22. јула, око подне су зауставили шлепер за чијим воланом је био возач из Босне и Херцеговине.

Наиме, све се дешавало на ауто-путу А7, а у питању је била рутинска контрола.

Међутим, на крају се испоставило да су пронађени огромни недостаци. Како стоји у саопштењу полиције, током контроле посебно је негативно оцијењен прикључни дио приколице.

Прикључна веза кородирала

Утврђено је да је једна попречна веза на раму потпуно кородирала, а да је више шарки на задњим вратима било поломљено.

Возачу из Босне и Херцеговине, старом 30 година, наложено је да оде до најближе радионице како би обавио потребне поправке. Он је привремено и искључен из саобраћаја због ових недостатака. Такође, морао је одмах да положи безбједносни депозит у износу од 300 евра, преносе Независне.

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Тагови :

Камионџија из БиХ

Шлепер

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