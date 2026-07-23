Данас су Свети мученици из Никопоља: Ово правило морате поштовати

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају празник Светих четрдесет пет мученика из Никопоља.
У вријеме опаког цара Ликинија, који владаше источним дијелом Византијског царства, настаде велико гоњење хришћана.
У Никопољу Јерменском јави се царском намјеснику Лисију свети Леонтије са још неколико својих пријатеља и рече му да су они хришћани.
"А гдје је ваш Христос?", упита га Лисије. "Не би ли распет, и не умре ли?"
На то му свети Леонтије одговори: "Кад знаш да наш Христос умрије, знај да и васкрсе из мртвих и вазнесе се на небо."
После дуге препирке о вјери, Лисије их изби и баци у тамницу, гдје им нису давали ни да једу ни да пију. Међутим, једна благородна хришћанка Власијана доносила им је воду и додавала кроз тамнички прозор.
Такође, анђео Божији јавио им се у тамници да их утјеши и охрабри. Када је дошло суђење, Лисију су се као обраћени хришћани јавила и два тамничара, али и многи други - укупно четрдесет пет њих.
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Судија их је све осудио на смрт, и то тако да им се најприје сјекиром одсијеку руке и ноге, а да затим буду бачени у огањ.
Та грозна казна била је дословно извршена, а душе светих мученика одлетјеле су Господу своме у вјечни живот. Чесно пострадаше и царство наслиједише триста деветнаесте године.
Народни обичаји и вјеровања
На данашњи дан, према вјеровању, требало би се сјетити њиховог живота и њихове непоколебљиве вјере. Вјерницима се препоручује да оду у цркву и помоле се Христу Богу, док се сматра да на овај празник никако не треба клонити духом нити се одрицати истине и праведности, преноси Курир.
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