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Данас су Свети мученици из Никопоља: Ово правило морате поштовати

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 07:06

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Данас су Свети мученици из Никопоља: Ово правило морате поштовати
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају празник Светих четрдесет пет мученика из Никопоља.

У вријеме опаког цара Ликинија, који владаше источним дијелом Византијског царства, настаде велико гоњење хришћана.

У Никопољу Јерменском јави се царском намјеснику Лисију свети Леонтије са још неколико својих пријатеља и рече му да су они хришћани.

"А гдје је ваш Христос?", упита га Лисије. "Не би ли распет, и не умре ли?"

На то му свети Леонтије одговори: "Кад знаш да наш Христос умрије, знај да и васкрсе из мртвих и вазнесе се на небо."

После дуге препирке о вјери, Лисије их изби и баци у тамницу, гдје им нису давали ни да једу ни да пију. Међутим, једна благородна хришћанка Власијана доносила им је воду и додавала кроз тамнички прозор.

Такође, анђео Божији јавио им се у тамници да их утјеши и охрабри. Када је дошло суђење, Лисију су се као обраћени хришћани јавила и два тамничара, али и многи други - укупно четрдесет пет њих.

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Судија их је све осудио на смрт, и то тако да им се најприје сјекиром одсијеку руке и ноге, а да затим буду бачени у огањ.

Та грозна казна била је дословно извршена, а душе светих мученика одлетјеле су Господу своме у вјечни живот. Чесно пострадаше и царство наслиједише триста деветнаесте године.

Народни обичаји и вјеровања

На данашњи дан, према вјеровању, требало би се сјетити њиховог живота и њихове непоколебљиве вјере. Вјерницима се препоручује да оду у цркву и помоле се Христу Богу, док се сматра да на овај празник никако не треба клонити духом нити се одрицати истине и праведности, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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СПЦ

Српска православна црква

православље

молитва

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народно вјеровање

светац

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