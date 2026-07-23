Стижу велике паре: 3 знака обогатиће се на играма на срећу до 30. јула

Аутор:АТВ редакција
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Распоред планета до 30. јула указује на то да Бикови, Лавови и Водолије имају појачане шансе за добитке кроз игре на срећу.
Сезона Лава и Марс у Близанцима наговјештавају посебну наклоност среће за три знака:
Бикови улазе у период у којем могу да профитирају кроз изненадне околности. Јупитер им шаље повољне вибрације које подстичу оптимизам и привлаче прилике за мањи или већи новчани добитак.
Посебно ће им интуиција бити наглашена средином недјеље, па би требало да обрате пажњу на бројеве, снове и случајне знакове које примећују. Срећа им долази када најмање очекују.
Лавови улазе у фазу појачане интуиције захваљујући снажним енергијама на небу. Могу да имају осјећај да унапријед знају када треба да окушају срећу, а управо тај унутрашњи глас не би требало да игноришу.
Неочекивани добитак могућ је кроз игре на срећу, наградне конкурсе или случајне прилике. Кључ успјеха биће умјереност и повјерење у сопствени инстинкт.
Водолије у наредних седам дана имају подршку планета које доносе изненађења и преокрете. Уран, њихов владар, подстиче неочекиване догађаје, па је могућ пријатан финансијски обрт.
Посебно су повољни дани пред крај недеље када би могли да се нађу на правом мјесту у право вријеме. Срећа им долази кроз спонтаност и спремност да испробају нешто ново, преноси Информер.
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