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Цвијановић: Урађен огроман посао на позиционирању Српске, резултати јасно видљиви

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 07:46

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Цвијановић: Урађен огроман посао на позиционирању Српске, резултати јасно видљиви
Фото: Ustupljena fotografija

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да је у протекле четири године урађен огроман посао на позиционирању Републике Српске на глобалној сцени и да су резултати тог посла јасно видљиви.

Нагласила је да нико из Српске то није радио да би неког другог блатио већ да би се показало да у погледу БиХ има превише неправде, погрешних потеза и дубоко укоријењених стереотипа.

Каже да је задовољна тим дијелом посла, појаснивши да се на самом почетку страним саговорницима морало детаљно објаснити у каквом окружењу живимо, зашто им се обраћа директно и са каквим се све блокадама суочава од ресорног министарства и појединих дипломатских мисија.

Она је навела да људи остану у шоку када им се предочи чињеница да писмо које им је упућивала заврши у канти за смеће, док писмо које пошаље њен бошњачки колега уредно стигне на њихову адресу.

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"То их је заиста шокирало, да не спомињем сада друге ствари и неједнак третман с којим смо се борили", рекла је Цвијановићева за Глас Српске.

Нагласила је да је Република Српска са радошћу дочекала побједу Доналда Трампа.

"Без икаквих претензија да се бавимо супервеликим глобалним темама, пажљиво смо пратили како се поруке тадашњег кандидата, а потом и предсједника САД, одражавају на нашу микросредину и наша очекивања. Препознали смо да би ту могло бити добрих рјешења и у складу с тим смо се и понашали, а тако су се и одређене ствари овд‌је одвијале", појаснила је Цвијановићева.

Указала је и да ће се, ако дође до одређених промјена у будућности, процеси који су отпочели наставити да се крећу својим правцима.

"Разлике у глобалном приступу су данас огромне. Приступ многим питањима са различитих свјетских адреса је потпуно другачији. Због свега тога не очекујем никакве драматичне заокрете на нашу штету, лично очекујем и да ће се континуитет ове власти у Америци наставити", додала је она.

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Осврнувши се на протекле четири године у Предсједништву и односима унутар те институције, Цвијановићева је појаснила да су односи веома затегнути јер би суштина Предсједништва морала бити у труду да се постигне консензус, а не да се води логиком: "Ако нећеш како ја желим, онда не може никако", преноси Срна.

Она сматра да би те односе требало поправити, јер и Устав и прописи налажу да рјешења доносимо консензусом, али да рад и овог и ранијих неколико сазива оптерећује недостатак усаглашености.

"Суочавамо се с наступима којима се претендује на то да један члан представља цијелу БиХ, што је посебно изражено код мог бошњачког колеге. Да он сам представља БиХ, ја не бих ни била тамо – био би само он", рекла је Цвијановићева.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Република Српска

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