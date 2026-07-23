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Усљед врућине регистровано преко 5.000 додатних смртних случајева

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 08:23

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Мушкарац се расхлађује испод фонтане са воденом измаглицом током врелог љетњег дана у Бечу, у Аустрији, у суботу, 27. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Heinz-Peter Bader

Из француске агенције за јавно здравље саопштено је да је у тој земљи 17. јуна и 2. јула регистровано 5.764 додатних смртних случајева усљед врућине.

У саопштењу се истиче да су смртни случајеви особа старијих од 75 година чинили преко двије трећине додатног морталитета, при чему се преко половине укупног броја смртних исхода догодило између 25. и 27. јуна.

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Према подацима из претходних година, подручја погођена врућином забиљежила би 15.910 смртних случајева да није било топлотног таласа.

Прошлог мјесеца, Француска је имала најтоплије дане икада 24. и 25. јуна, заједно са рекордним ноћним врућинама и температуром која је на многим мјестима прелазила 40 степени Целзијуса.

(Срна)

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Тагови :

Француска

топлотни талас

Рекордни топлотни талас

преминули од врућине

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