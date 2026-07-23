Усљед врућине регистровано преко 5.000 додатних смртних случајева

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Из француске агенције за јавно здравље саопштено је да је у тој земљи 17. јуна и 2. јула регистровано 5.764 додатних смртних случајева усљед врућине.
У саопштењу се истиче да су смртни случајеви особа старијих од 75 година чинили преко двије трећине додатног морталитета, при чему се преко половине укупног броја смртних исхода догодило између 25. и 27. јуна.
Регион
Дрво пало на жену, задобила тешке повреде: На истом мјесту касније пронађена бомба
Према подацима из претходних година, подручја погођена врућином забиљежила би 15.910 смртних случајева да није било топлотног таласа.
Прошлог мјесеца, Француска је имала најтоплије дане икада 24. и 25. јуна, заједно са рекордним ноћним врућинама и температуром која је на многим мјестима прелазила 40 степени Целзијуса.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
2 ч0
Свијет
2 ч0
Друштво
3 ч0
Економија
3 ч0
Најновије
10
43
10
41
10
39
10
36
10
31
Тренутно на програму