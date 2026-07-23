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Селак: Одлука Суда БиХ отвара озбиљна питања о равноправној заступљености

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 09:02

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Министар правде Републике Српске Горан Селак
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Републике Српске Горан Селак оцијенио је да најновија одлука Суда БиХ, којом је одгођено извршење рјешења Агенције за заштиту личних података БиХ у предмету који се односи на ИДДЕЕА-у, представља веома проблематичан преседан и отвара озбиљна питања о равноправној заступљености у правосудним институцијама БиХ.

Селак је навео да је Суд БиХ одгодио извршење рјешења Агенције за заштиту личних података БиХ, којим је ИДДЕЕА-и била забрањена обрада личних података ради издавања квалификованих електронских потврда, односно електронског потписа.

Како је истакао, том одлуком омогућено је да ИДДЕЕА настави пружати електронске услуге до доношења коначне одлуке у управном спору.

Он је посебно указао на национални и територијални састав судског вијећа које је донијело ову одлуку, наводећи да у њему нема ниједног судије из Републике Српске, нити судије српске националности.

"Вијеће чине двојица судија бошњачке и један судија хрватске националности, сви из Федерације БиХ, а чак је и записничар Бошњак", указао је Селак.

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Он је нагласио да нико не тражи, нити смије тражити, утицај на појединачне судске одлуке, али да се у предметима од посебног институционалног значаја оправдано поставља питање да ли је у пракси обезбијеђена равноправна заступљеност конститутивних народа и ентитета, као једног од темељних уставних начела на којима почива БиХ.

Селак је поручио да заштита уставног положаја и надлежности Републике Српске није политичко, већ уставноправно питање, те да је неопходно да правосудне институције својим саставом и поступањем јачају повјерење јавности.

"Када изостане и минимум институционалне равнотеже, нарушава се повјерење у правосудни систем, а без повјерења нема ни владавине права", поручио је Селак.

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Тагови :

Горан Селак

Суд БиХ

Правосуђе

ИДДЕЕА

Коментари (5)

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