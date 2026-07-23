Додик честитао успјех хора "Јединство": Потврда талента, рада и богатог културног насљеђа

Аутор:АТВ редакција
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Честитам Српском пјевачком друштву "Јединство" из Бањалуке на изузетном успјеху оствареном на Хорском фестивалу у Братислави, гдје су освојили четири златне медаље у све четири такмичарске категорије, навео је предсједник СНСД-а Милорад Додик на Иксу.
Овај велики резултат, каже Додик, потврда је талента, преданог рада и богатог културног насљеђа које "Јединство" већ деценијама достојно представља.
Честитам Српском пјевачком друштву "Јединство" из Бањалуке на изузетном успјеху оствареном на Хорском фестивалу у Братислави, гдје су освојили четири златне медаље у све четири такмичарске категорије.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 23, 2026
Овај велики резултат потврда је талента, преданог рада и богатог културног… pic.twitter.com/35eSsnH1Lt
"Поносни смо што су својим гласовима и умјетношћу на најљепши начин представили Републику Српску и наш народ. Они су најбољи амбасадори Републике Српске у свијету. Желим им још много успјеха и признања на међународној сцени" поручио је Додик.
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