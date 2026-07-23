Logo

Додик честитао успјех хора "Јединство": Потврда талента, рада и богатог културног насљеђа

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 08:56

Коментари:

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: АТВ

Честитам Српском пјевачком друштву "Јединство" из Бањалуке на изузетном успјеху оствареном на Хорском фестивалу у Братислави, гдје су освојили четири златне медаље у све четири такмичарске категорије, навео је предсједник СНСД-а Милорад Додик на Иксу.

Овај велики резултат, каже Додик, потврда је талента, преданог рада и богатог културног насљеђа које "Јединство" већ деценијама достојно представља.

"Поносни смо што су својим гласовима и умјетношћу на најљепши начин представили Републику Српску и наш народ. Они су најбољи амбасадори Републике Српске у свијету. Желим им још много успјеха и признања на међународној сцени" поручио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Удружење "Јединство"

Честитка

Коментари (0)

Више из рубрике

Цвијановић: Урађен огроман посао на позиционирању Српске, резултати јасно видљиви

Република Српска

Цвијановић: Урађен огроман посао на позиционирању Српске, резултати јасно видљиви

3 ч

8
Основни суд Дервента

Република Српска

Данас свједочење још два дервентска логораша

3 ч

0
Селак: Озбиљна сумња у селективну примјену наметнутог члана 145а Кривичног закона БиХ

Република Српска

Селак: Озбиљна сумња у селективну примјену наметнутог члана 145а Кривичног закона БиХ

14 ч

4
Вијеће народа одбило вето Бошњака, одлука на Уставном суду Српске

Република Српска

Вијеће народа одбило вето Бошњака, одлука на Уставном суду Српске

14 ч

0

  • Најновије

10

43

Огласио се Вашингтон: Иран не контролише Ормуски мореуз

10

41

Одузет "БМВ" за којим је расписана Интерполова потјерница

10

39

Пас страдао док је спашавао дјечака (2) од вука

10

36

Пољопривредници задовољно трљају руке: Почела исплата подстицаја

10

31

Крвава свадба: Младожењу претукли на весељу, па и у полицији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима