Logo

Данас сједница Владе Српске: Пред министрима 69 тачака

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 09:54

Коментари:

0
Влада Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић сазвао је за данас, у 10:00 часова, 20. сједницу Владе Републике Српске.

На предложеном дневном реду налази се 69 тачака, а министри ће, између осталог, разматрати приједлоге уредби о измјенама Уредбе о категоријама и звањима државних службеника, као и уредбе које се односе на намјештенике и службенике у јединицама локалне самоуправе.

Такође, Влада ће разматрати Информацију у вези са Закључком Владе Федерације БиХ којим се предлаже покретање иницијативе за оснивање државне мреже за истраживање и образовање БиХ, као и Информацију о статусу докторанада из Републике Српске који студирају у Републици Србији.

Међу значајнијим тачкама су и информације о потреби обезбјеђења средстава за развој интегрисаног информационог система у ЈЗУ Институт за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић" Бања Лука, те о организацији манифестације "61. Кочићев збор".

На дневном реду су и бројне одлуке о давању сагласности на планове утрошка средстава за више министарстава и институција за период од 1. јануара до 30. септембра 2026. године, као и одлуке о утврђивању општег интереса за експропријацију непокретности на подручју Бањалуке, Добоја и Требиња.

Поред тога, разматраће се и иницијатива за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење општине Чајниче, те давање сагласности за гаранције за кредитна задужења ОДС "Електро – Бијељина" и МХ "Електропривреда Републике Српске".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

сједница

Влада Републике Српске

Саво Минић

Дневни ред сједнице

Република Српска

Коментари (0)

Прочитајте више

Полицијско ауто

Свијет

Жена погинула након што је на њу пао мушкарац који је скочио са зграде

58 мин

0
Нова правила за стране раднике у Хрватској

Регион

Нова правила за стране раднике у Хрватској

1 ч

0
Отисци од тракторских гума осликани у земљи док трактор иде напријед

Хроника

Преминуо након превртања трактора: Огласила се полиција о трагедији у Козарцу

1 ч

0
Рука извире из боде док се особа дави у ријеци.

Србија

Из ријеке извучено тијело мушкарца, утврђује се идентитет

1 ч

0

Више из рубрике

Цвијановић: ОХР није дејтонска категорија, Српска се понаша као да не постоји

Република Српска

Цвијановић: ОХР није дејтонска категорија, Српска се понаша као да не постоји

1 ч

5
Министар правде Републике Српске Горан Селак

Република Српска

Селак: Одлука Суда БиХ отвара озбиљна питања о равноправној заступљености

1 ч

5
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик честитао успјех хора "Јединство": Потврда талента, рада и богатог културног насљеђа

1 ч

0
Цвијановић: Урађен огроман посао на позиционирању Српске, резултати јасно видљиви

Република Српска

Цвијановић: Урађен огроман посао на позиционирању Српске, резултати јасно видљиви

2 ч

8

  • Најновије

10

43

Огласио се Вашингтон: Иран не контролише Ормуски мореуз

10

41

Одузет "БМВ" за којим је расписана Интерполова потјерница

10

39

Пас страдао док је спашавао дјечака (2) од вука

10

36

Пољопривредници задовољно трљају руке: Почела исплата подстицаја

10

31

Крвава свадба: Младожењу претукли на весељу, па и у полицији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима