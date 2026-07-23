Данас сједница Владе Српске: Пред министрима 69 тачака

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић сазвао је за данас, у 10:00 часова, 20. сједницу Владе Републике Српске.
На предложеном дневном реду налази се 69 тачака, а министри ће, између осталог, разматрати приједлоге уредби о измјенама Уредбе о категоријама и звањима државних службеника, као и уредбе које се односе на намјештенике и службенике у јединицама локалне самоуправе.
Такође, Влада ће разматрати Информацију у вези са Закључком Владе Федерације БиХ којим се предлаже покретање иницијативе за оснивање државне мреже за истраживање и образовање БиХ, као и Информацију о статусу докторанада из Републике Српске који студирају у Републици Србији.
Међу значајнијим тачкама су и информације о потреби обезбјеђења средстава за развој интегрисаног информационог система у ЈЗУ Институт за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић" Бања Лука, те о организацији манифестације "61. Кочићев збор".
На дневном реду су и бројне одлуке о давању сагласности на планове утрошка средстава за више министарстава и институција за период од 1. јануара до 30. септембра 2026. године, као и одлуке о утврђивању општег интереса за експропријацију непокретности на подручју Бањалуке, Добоја и Требиња.
Поред тога, разматраће се и иницијатива за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење општине Чајниче, те давање сагласности за гаранције за кредитна задужења ОДС "Електро – Бијељина" и МХ "Електропривреда Републике Српске".
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