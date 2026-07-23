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Дигитализација услуга: Пореска управа и Градишка потписали протокол

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 10:19

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Директор Пореске управе Републике Српске Горан Маричић и градоначелник Градишке Зоран Аџић потписали су данас у Бањалуци Протокол о приступу подацима
Фото: АТВ

Директор Пореске управе Републике Српске Горан Маричић и градоначелник Градишке Зоран Аџић потписали су данас у Бањалуци Протокол о приступу подацима.

Овим протоколом овој локалној заједници биће омогућено коришћење одређених података из службених евиденција Пореске управе.

Дефинисано је да ће Граду Градишка, који се налази у фази дигитализације својих услуга, бити омогућен приступ подацима из евиденција Пореске управе који се односе на стање пореских обавеза и приходе пореских обвезника.

Град Градишка ће наведене податке користити искључиво у административним поступцима из своје законом прописане надлежности. То ће омогућити ефикасније вођење поступака и додатно поједноставити процедуре за грађане и привредне субјекте.

Пореска управа Републике Српске препозната је као једна од институција која је до сада урадила највише у процесу дигитализације у Републици Српској и БиХ. Потписивање овог протокола представља наставак тих активности, при чему Пореска управа своје напредне дигиталне капацитете и базе података директно ставља у функцију локалних заједница.

Овим кораком пружа се снажна подршка Граду Градишка у модернизацији рада локалне самоуправе. Грађани више неће морати лично преузимати и достављати ова увјерења у поступцима које води ова локална заједница.

Из Пореске управе су поручили да стоје на располагању и свим другим локалним заједницама у Српској које покажу интерес за овакву сарадњу, са циљем да се грађанима поједноставе, убрзају и појефтине административне процедуре, а ефикасност јавне управе подигне на виши ниво.

Ово је уједно и директна подршка стратешком циљу и активностима Владе Републике Српске које се односе на дигитализацију и развој електронске управе.

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Тагови :

Горан Маричић

Зоран Аџић

Градишка

Пореска управа РС

Дигитализација услуга

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