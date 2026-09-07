Огласио се Еклестон послије хапшења, милијардер објаснио откуд сачмара у авиону

Аутор:АТВ редакција
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Берни Еклстон (95), легендарни бивши шеф Формуле 1, огласио се након инцидента на аеродрому у Португалу, гдје је задржан због сачмарице коју је имао са собом.
Након што су медији објавили да је ухапшен, Еклстон је за "Daily Mail" објаснио шта се догодило. Признао је да је путовао са оружјем без одговарајуће документације, наводећи да га је из Швајцарске понио у Португал због гађања глинених голубова.
Еклстон је рекао да је на аеродрому сатима био задржан и поступање португалске полиције описао као "бескрајно малтретирање".
"Имао сам пушку коју сам доносио из Швајцарске у Португал за гађање глинених голубова. Једноставно је тако. Имам оружје код куће које има дозволу", рекао је Еклстон.
Његова супруга Фабијана Флоси сада покушава да ријеши насталу ситуацију и спријечи озбиљније посљедице по британског милијардера.
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"Прошли смо царину по доласку овдје – познајем момке тамо – и све им је било у реду. Нема проблема. Онда је полицајац касније затражио да претражи торбу. Питали су ме имам ли 'плаву књижицу', што је очигледно документација која вам је потребна, а ја сам им рекао да никад не путујем с таквим документима, готово никаквим документима. Рекли су да ће ме ухапсити, али смо послије, чинило ми се, неколико сати успјели да ријешимо ствар. Све је било бескрајно малтретирање", рекао је Еклстон.
Сада његова знатно млађа супруга ради на овом случају.
"Али чини се да се то може исправити. Фаби је отишла у Лисабон да преда оружје, или плати порез или шта год вам је потребно да га унесете, или да га на крају предате. Рекао сам да ћу и ја ићи, али нисам, како се испоставило, и седим код куће и чекам да се ситуација ријеши", открио је Еклстон.
(Телеграф)
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