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Дејан забиљежио необичан призор у Ханиотију: Ево шта је угледао на дну мора

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07.09.2026 18:31

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Халкидики Грчак острво море туристичка дестинација
Фото: Pexel/ Γεώργιος Μπούζμπας

У Ханиотију, популарној туристичкој дестинацији међу Србима, Дејан Вељковић забиљежио је својим телефоном занимљив сусрет на дну мора.

У Фејсбук групи Грчка Инфо Дејан је послао снимак са мјеста на којем се често могу видјети хоботнице, али овог пута призор је био потпуно другачији.

На познатој локацији, умјесто уобичајених октопода, појавила се мурина. Предатор је очигледно већ био у потрази за храном, а могуће је да је управо хоботница била њен плијен. Велика мурина мирно је остала међу стијенама, док је пажљиво пратила сваки покрет у својој близини.

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Дејан се, чим је угледао животињу, држао на безбједној удаљености и није покушавао да јој приђе. Мурина није показивала агресију, већ је само непомично посматрала ситуацију, као да је јасно ставила до знања да је тај дио подводног света тренутно њен.

Сусрет је тако прошао без инцидента, а Дејан је успио да сними занимљив призор - мјесто познато по хоботницама овог пута заузела је њихова потенцијална грабљивица.

Снимак сусрета можете погледати овдје.

(Телеграф)

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Тагови :

Грчка

Халкидики

Ханиоти

Море

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