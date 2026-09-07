Пензионери са здравственим проблемима могу да остваре ова права

Аутор:АТВ редакција
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Корисници старосне пензије који имају тјелесно оштећење могу у одређеним случајевима да остваре право на значајну новчану накнаду, али закон јасно прописује када се она исплаћује и под којим ригорозним условима!
Право на новчану накнаду за тјелесно оштећење, према Закону о пензијском и инвалидском осигурању, имају осигураници код којих је због повреде на раду или професионалног обољења дошло до губитка или значајнијег оштећења појединих органа или дијелова тијела.
Додатни кључни услов је да утврђени степен тјелесног оштећења износи најмање 30 одсто.
То значи да сами здравствени проблеми и статус корисника старосне пензије нису довољни за остваривање права на ову накнаду. Уколико је тјелесно оштећење посљедица болести или повреде која није настала на раду, законски услови за њену исплату нажалост нису испуњени.
Међутим, особа чије је тјелесно оштећење настало усљед болести или повреде ван рада ипак може Фонду ПИО да поднесе захтјев за утврђивање процента тјелесног оштећења. Уз захтјев је потребно приложити одговарајућу медицинску документацију, након чега се спроводи медицинско вјештачење.
Уколико се вјештачењем утврди постојање тјелесног оштећења, у зависности од његовог процента, грађанин може да оствари право на вредне олакшице, иако нема право на директну новчану накнаду!
Међу могућим погодностима су рефундација плаћеног пореза на додату вриједност (ПДВ) и потпуно ослобађање од појединих дажбина приликом регистрације моторног возила.
Такође, информације о евентуалним олакшицама приликом плаћања комуналних услуга, паркинга, путарине и других трошкова пензионери могу добити у општинским службама надлежним за заштиту особа са инвалидитетом или директно у предузећима која пружају те услуге, преноси Мондо.
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