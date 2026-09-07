Logo

Пензионери са здравственим проблемима могу да остваре ова права

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
07.09.2026 17:53

Коментари:

0
Пензионери са здравственим проблемима могу да остваре ова права
Фото: Envato/westend61

Корисници старосне пензије који имају тјелесно оштећење могу у одређеним случајевима да остваре право на значајну новчану накнаду, али закон јасно прописује када се она исплаћује и под којим ригорозним условима!

Право на новчану накнаду за тјелесно оштећење, према Закону о пензијском и инвалидском осигурању, имају осигураници код којих је због повреде на раду или професионалног обољења дошло до губитка или значајнијег оштећења појединих органа или дијелова тијела.

Додатни кључни услов је да утврђени степен тјелесног оштећења износи најмање 30 одсто.

То значи да сами здравствени проблеми и статус корисника старосне пензије нису довољни за остваривање права на ову накнаду. Уколико је тјелесно оштећење посљедица болести или повреде која није настала на раду, законски услови за њену исплату нажалост нису испуњени.

Захтјев се може поднијети и за друге олакшице!

Међутим, особа чије је тјелесно оштећење настало усљед болести или повреде ван рада ипак може Фонду ПИО да поднесе захтјев за утврђивање процента тјелесног оштећења. Уз захтјев је потребно приложити одговарајућу медицинску документацију, након чега се спроводи медицинско вјештачење.

Уколико се вјештачењем утврди постојање тјелесног оштећења, у зависности од његовог процента, грађанин може да оствари право на вредне олакшице, иако нема право на директну новчану накнаду!

Међу могућим погодностима су рефундација плаћеног пореза на додату вриједност (ПДВ) и потпуно ослобађање од појединих дажбина приликом регистрације моторног возила.

Такође, информације о евентуалним олакшицама приликом плаћања комуналних услуга, паркинга, путарине и других трошкова пензионери могу добити у општинским службама надлежним за заштиту особа са инвалидитетом или директно у предузећима која пружају те услуге, преноси Мондо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пензионери

Болест

Пензија

Паре

Коментари (0)

Прочитајте више

Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Сарајево још једном показало да је главни узрок нестабилности у региону

3 ч

5
Рекордна година у Италији: Ово љето најтоплије у посљедњих 75 година

Свијет

Рекордна година у Италији: Ово љето најтоплије у посљедњих 75 година

3 ч

0
Синиша Шакић суђење

Хроника

”Петак дан за метак” Презентоване Скај поруке на суђењу за убиство Славише Ћулума

3 ч

1
Женске руке бацају дрва на ватру.

Србија

Псхички болесник запалио сестру, па претукао мајку

3 ч

0

Више из рубрике

Женске руке бацају дрва на ватру.

Србија

Псхички болесник запалио сестру, па претукао мајку

3 ч

0
Авион је направа за летење чврсте конструкције

Србија

Русија и Србија проширују ваздушни саобраћај: Српске авио-компаније лете до Калињинграда

5 ч

0
Шта је патријарх Порфирије рекао на опијелу Ратку Младићу

Србија

Шта је патријарх Порфирије рекао на опијелу Ратку Младићу

6 ч

0
Некадашњи командант Војске Републике Српске генерал Ратко Младић биће сахрањен данас у Београду. Ковчег са телом генерала Младића изложен је у цркви Светог Луке на Видиковцу, а грађани ће од 7 до 12 часова моћи да му одају пошту. У цркви су Дарко Младић, син Ратка Младића и саборци генерала Младића. На ковчегу са телом генерала Младића су његова капа и сабља, а испред ковчега, уз Младићеву фотографију, ордење, као и венац у бојама српске заставе. Поред ковчега стоје припадници Војске Србије. На фотографији Ненад Вујић, министар правде.

Србија

Почаст генералу Младићу одали представници Владе Србије и представници политичких странака

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

36

Ватра се поново разбукатала и приближила манастиру Возућица

20

21

Гроб генерала Младића прекривен вијенцима

20

21

Краљ Чарлс донио одлуку о Харију и Меган

20

16

Мајке избодених ученица из Тузле проговориле: "Плачу, не спавају, имају трауме"

20

05

Огласио се Еклестон послије хапшења, милијардер објаснио откуд сачмара у авиону

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима