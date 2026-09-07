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Псхички болесник запалио сестру, па претукао мајку

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07.09.2026 16:58

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Женске руке бацају дрва на ватру.
Фото: Pexels/Tim Mossholder

У ноћи између 6. и 7. септембра 2026. године у селу Петрич на подручју Клине на Космету догодио се незапамћен злочин који је застрашио читав регион!

Станица полиције у Клини обавијештена је о језивом нападу када је мушкарац са тешким психичким проблемима прво подметнуо ватру и запалио кревет у којем је мирно спавала његова рођена сестра, а затим сурово улетио у сусједну собу и тврдим предметом крвнички напао несрећну мајку, нанијевши јој тешке тјелесне повреде!

Полиција је одмах изјурила на лице мјеста и успјела да ухапси разулареног осумњиченог.

Повријеђене жене су хитно превезене у Регионалну болницу у Пећи, али су због катастрофалног стања и тежине повреда брзо транспортоване у Универзитетски клинички центар у Приштини.

Ипак, упркос свим напорима љекара, дјевојка која је задобила стравичне опекотине подлегла је повредама. Медицински тим могао је само да констатује смрт.

Осумњиченом монструму је одлуком тужиоца одмах одређен притвор од 48 сати. Због екстремно тешког психичког стања, он је под строгом полицијском стражом и надзором љекара смјештен на психијатријско одјељење Регионалне болнице у Пећи.

Детаљна истрага овог незапамћеног породичног масакра је у току, преноси Телегаф.рс.

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Тагови :

напао жену

Косово и Метохија

Црна хроника

Убиство

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