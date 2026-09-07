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Пожар у билећким селима под контролом: Ситуација стабилнија након тешке ноћи

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07.09.2026 16:17

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Пожар у билећким селима.
Фото: АТВ

Након три дана исцрпљујуће борбе са ватреном стихијом и изузетно драматичне ноћи, ситуација на пожариштима у билећким селима данас је знатно стабилнија.

Након три дана исцрпљујуће борбе са ватреном стихијом и изузетно драматичне ноћи, ситуација на пожариштима у билећким селима данас је знатно стабилнија.

Повољнији временски услови и осјетно слабљење вјетра омогућили су ватрогасцима да зауставе напредовање пламена, иако су све екипе и даље у пуном саставу на терену.

Командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Билећа, Радомир Радмиловић, у разговору за АТВ изнио је детаљан преглед тренутног стања, али и изазова са којима су се суочавали:

"Па тренутно је доста добра ситуација, што не значи до вечерњих сати да ће овако остати. Екипе су на терену, пратимо ситуацију, надамо се у току данашњег дана да ћемо овај пожар ставити под контролу, апсолутно."

Он се осврнуо и на услове током јучерашњег дана, истакавши да је ситуација у једном тренутку била изузетно критична.

"Данас је са вјетром доста повољније стање. Стао је вјетар и акција гашења је била далеко лакша него у јучерашњем дану. А поготово могу да кажем у вечерњим сатима имали смо великих и великих проблема. Али са срећом, као и на срећу свих нас, и опрема и људи, првенствено људи, ево и локално становништво овдје на овом простору, све је остало живо и здраво, што нам је најбитније", рекао је Радмиловић.

Када је ријеч о ангажованим снагама и испомоћи са стране, командир билећких ватрогасаца је објаснио:

"Па долазиле су колеге из Требиња, али смо процијенили ситуацију да можемо сопственим средствима да затворимо гашење што се тиче данашњег дана. Да су нам се десиле неке нове локације... На срећу нашу, Билећа је ове године имала мање тих, да кажем, пожара исти дан да се пале. Имали смо пожара, али смо имали по један и успјели смо да ставимо под контролу у овом претходном периоду сваки пожар. Овај пожар је запаљен у ноћним сатима и направио нам је велики проблем."

На питање о евентуалним узроцима избијања пожара, Радмиловић је поручио да ће то утврдити надлежне службе:

„Могу само са стручне стране да кажем да ли је нека намјера, случајност, али то су неки фактори који у заштити од пожара указују на те пожаре. А сад шта је, надлежни органи који се баве тим послом, они ће утврдити."

Захвалност мјештана Корита за пружену помоћ

У одбрану кућа и помоћних објеката заједно са ватрогасцима укључило се и локално становништво.

Мјештани села Корита упутили су јавну захвалност свима који су учествовали у гашењу пожарра.

"Данас посебна захвалност предсједнику МЗ Автовац Слободану Паповићу који је данас обезбиједио цистерну са водом која нам је много значила да се одбране објекти", поручују мјештани за АТВ.

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Тагови :

Билећа

пожар

Ватрогасци

гашење пожара

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