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Хеликоптер ОС БиХ се покварио изнад Дрвара, пожар на око 800 метара од кућа

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07.09.2026 12:03

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Пожар код Дрвара
Фото: Срна

Пожар у дрварском селу Пољице и даље је активан, а усљед вјетра ватра се приближила кућама на око 800 метара, изјавила је Срни начелник Дрвара Душица Рунић.

- На терену су припадници "Шумарије", а помоћ је послао и Гламоч. Треба нам пуно људи како би се пожар зауставио према селу, јер је терен неприступачан за цистерне - рекла је Рунићева.

Она је упозорила да ситуација није нимало безазлена, те подсјетила да је јуче на том подручју ватру гасио и хеликоптер Оружаних снага БиХ који се покварио, преноси Срна.

Рунићева сумња да ће хеликоптер данас моћи да дође, с обзиром на то да је у Федерацији БиХ активно више пожара.

Она је рекла да са терена чека информацију да ли је потребно алармирати још људства за помоћ у гашењу пожара, наводећи да су тражили помоћ из Источног Дрвара, Гламоча и сусједних општина.

Рунићева је нагласила да је пожар активан и у селу Бобољусци, које је раније припадало Дрвару, а сада Бихаћу.

- Мјештани су синоћ у 22.00 часа сами направили линију да одбране куће. Јутрос је стање било нешто боље. Пожар и даље гори, грађани бране куће и препуштени сами себи, јер на подручју Бихаћа гори Пљешевица - навела је Рунићева.

Пожар у општини Дрвар избио је у суботу, 5. септембра.

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Тагови :

Душица Рунић

Дрвар

пожар

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Ватрогасац је припадник Ватрогасног удружења који има за циљ гашење или контролисање ватре и ватрених стихија, као и заштиту и спасавање лица и имовине за време елементарних непогода и природних катастрофа.

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