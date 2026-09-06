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Поново активан пожар на Турментима, ватрогасци на терену

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06.09.2026 16:59

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пожар Турменти ватра гашење
Фото: Ustupljena fotografija

Пожар на подручју Турмената поново је активан. Ватрогасне јединице су на терену и предузимају активности на гашењу пожара.

Према тренутним информацијама нису угрожене куће нити други стамбени објекти.

Турменти ватра
Турменти ватра
Ustupljena fotografija

Активна су и пожаришта на подручју Пољица и Требињских брда и тренутно су под контролом - не пријете имовини.

Екипе су на терену, а ситуација се континуирано прати, потврдио је Штаб за ванредне ситуације града Требиња.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Турменти пожар

ватра

гашење пожара

Ватрогасци

Требиње

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