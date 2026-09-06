Поново активан пожар на Турментима, ватрогасци на терену

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Пожар на подручју Турмената поново је активан. Ватрогасне јединице су на терену и предузимају активности на гашењу пожара.
Према тренутним информацијама нису угрожене куће нити други стамбени објекти.
Активна су и пожаришта на подручју Пољица и Требињских брда и тренутно су под контролом - не пријете имовини.
Екипе су на терену, а ситуација се континуирано прати, потврдио је Штаб за ванредне ситуације града Требиња.
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