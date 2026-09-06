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Минић на отварању нове ловне сезоне у Трстенцима

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06.09.2026 17:26

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Саво Минић код Дервенте присуствовао отварању нове ловне сезоне
Фото: Srna

Предсједник Владе Републике Српске и Ловачког савеза Српске Саво Минић присуствовао је данас у Трстенцима код Дервенте отварању ловне сезоне за 2026/2027. годину Ловачког удружења "Мотајица".

Минић је ловцима пожелио успјешну сезону, истичући значај одговорног односа према природи и очувања ловишта.

"Желим да ловци остану онакви какви су до сада били, да покажемо колико су ловци озбиљни људи и колико се свим бавимо више него самим одстрелом", рекао је Минић ловцима.

Овогодишњем, 30. јубиларном окупљању поводом почетка ловне сезоне присуствовало је око 300 ловаца.

Отварању ловне сезоне присуствовао је и градоначелник Дервенте Игор Жунић, који је истакао да ће Градска управа наставити да подржава ловачка удружења.

"Када се окупи оволико људи који воле природу, лов, село и нашу Републику Српску, то је једно велико задовољство. Локална управа ће увијек стајати иза ловачких друштава, јер ловство није само лов, већ прије свега здрав однос према природи", истакао је Жунић.

Предсједник Ловачког удружења "Мотајица" Ненад Чечавац навео је да сезона доноси и бројне изазове, посебно када је ријеч о дивљим свињама.

"Крећемо са ловом ситне дивљачи и дивљих свиња. Крупна дивљач ловиће се до 15. јануара, а након 15. јануара ловиће се штеточине све до краја марта", рекао је Чечавац.

Овогодишњи домаћин окупљања била је секција ловаца Трстенци, док ће наредне године домаћин бити секција из Босанских Лужана, преноси Срна

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Тагови :

Саво Минић

Дервента

ловна сезона

Предсједник Владе

Ловачко удружење Мотајица

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