Активно више пожара у Билећа, ватра се приближила кућама у Долушама

Аутор:АТВ редакција
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На подручју општине Билећа тренутно је активно неколико пожара.
Најтежа ситуација је у селу Долуше, гдје се ватра приближила кућама. Ватрогасци и мјештани протеклу ноћ провели су на терену, како би спријечили да се пожар прошири на стамбене објекте.
Друштво
И даље гори у Херцеговини, тренутно најтеже стање на подручју Билеће
Према ријечима замјеника командира јединице Милана Шуловића, пожар из Брестица шири се према подручју Корита.
„Високе температуре и суша погодују развоју ватре. На пожарној линији дугој десетак километара горе трава и ниско растиње„, каже Шуловић.
Ситуација се не смирује ни на подручју Хоџићких лука, гдје пожар већ неколико дана захтијева непрекидно дежурство мјештана.
„На том подручју већ неколико дана дежурају мјештани како се пожар не би проширио и угрозио куће„, додаје Шуловић.
Све расположиве снаге и опрема Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Билећа од јутрос су на терену. Уз помоћ мјештана, ватрогасци настоје да зауставе ширење ватрене стихије и спријече угрожавање стамбених и других објеката.
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