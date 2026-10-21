Logo

"Одао" га кофер: Гранична полиција у Мемнигену одбила улазак држављанину БиХ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.10.2026 22:51

Коментари:

0
Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.
Фото: Pixabay

Службеници граничне полиције у Мемингену одбили су улазак у Њемачку држављанину Босне и Херцеговине, стоји у саопштењу Инспектората граничне полиције аеродрома Меминген (ГПИ).

Наиме, како медији преносе ријеч је 33-годишњем држављанину Босне и Херцеговине, који је претходно стигао на аеродром Меминген летом из Сарајева.

Током пасошке контроле, гранични полицајци су га испитивали о разлозима његовог доласка у Њемачку. Он је на лицу мјеста дао прилично контрадикторне информације у вези са сврхом боравка.

"Одао" га садржај кофера

Наиме, првобитно је изјавио да намјерава да посјети пријатеља, те да долази туристички. Међутим, касније у његовом коферу пронађена радна од‌јећа.

Штавише, даљом провјером утврђено је да су за њим трагале власти у Сјеверној Рајни-Вестфалији због вожње без дозволе.

Он је сљедећим расположивим летом враћен у Босну и Херцеговину, преносе Независне новине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

кофери

Аеродром

Држављанин БиХ

Њемачка

Коментари (0)

Више из рубрике

Зеленски открио када би могли почети нови преговори с Русијом

Свијет

Зеленски открио када би могли почети нови преговори с Русијом

58 мин

0
Папа Лав XIV у уторак, 13. октобра 2026. године, напушта Ватикан и одлази у римску поликлинику „Агостино Џемели”, гдје би требало да буде оперисан ради уклањања чвора на плућима.

Свијет

Огласили се љекари о стању папе Лава

59 мин

0
Предсједник Доналд Трамп хода јужним травњаком Бијеле куће по доласку у Бијелу кућу, у недјељу, 18. октобра 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Крај сукоба у Украјини ближи него икад

1 ч

0
Бугарска неће више финансирати куповину оружја Украјини

Свијет

Бугарска неће више финансирати куповину оружја Украјини

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Реми Бајерна и Арсенала

22

58

Гасе се бројни сајтови влада широм Европе због безбједносних пропуста

22

51

"Одао" га кофер: Гранична полиција у Мемнигену одбила улазак држављанину БиХ

22

45

Зеленски открио када би могли почети нови преговори с Русијом

22

44

Огласили се љекари о стању папе Лава

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима