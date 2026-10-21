"Одао" га кофер: Гранична полиција у Мемнигену одбила улазак држављанину БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Службеници граничне полиције у Мемингену одбили су улазак у Њемачку држављанину Босне и Херцеговине, стоји у саопштењу Инспектората граничне полиције аеродрома Меминген (ГПИ).
Наиме, како медији преносе ријеч је 33-годишњем држављанину Босне и Херцеговине, који је претходно стигао на аеродром Меминген летом из Сарајева.
Током пасошке контроле, гранични полицајци су га испитивали о разлозима његовог доласка у Њемачку. Он је на лицу мјеста дао прилично контрадикторне информације у вези са сврхом боравка.
Наиме, првобитно је изјавио да намјерава да посјети пријатеља, те да долази туристички. Међутим, касније у његовом коферу пронађена радна одјећа.
Штавише, даљом провјером утврђено је да су за њим трагале власти у Сјеверној Рајни-Вестфалији због вожње без дозволе.
Он је сљедећим расположивим летом враћен у Босну и Херцеговину, преносе Независне новине.
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