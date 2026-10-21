Зеленски открио када би могли почети нови преговори с Русијом

Аутор:АТВ редакција
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Украјински предсједник Володимир Зеленски рекао је данас да Кијев подржава приједлог Сједињених Америчких Држава да трилатерални састанак са Русијом на нивоу преговарача буде одржан што прије, најкасније почетком новембра.
Он је у разговору са новинарима путем апликације Вацап навео да ће украјински, амерички и руски преговарачки тимови разговарати о разради дневног реда за трилатерални састанак.
Додао је да је разговарао са америчким званичницима након разговора изасланика Стива Виткофа са руским предсједником Владимиром Путином у Санкт Петербургу.
"Добили смо повратне информације да Русија подржава трилатерални састанак на нивоу наших тимова. Америчка страна предлаже да се то уради што је прије могуће. Ми то подржавамо", рекао је Зеленски, преноси Укринформ.
Украјински предсједник је потврдио да не зна који ће бити коначни датуми овог састанка, али, како је рекао, дневни ред је јасан - окончати рат, приближити мир и припремити све за састанак на нивоу руководства.
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"Ово је веома важно за све. Да би се разрадио овај дневни ред, тимови ће међусобно комуницирати", рекао је Зеленски и додао да су "амерички партнери обећали да ће организовати састанак што је прије могуће".
Зеленски је рекао да ће украјински преговарачки тим подржати приједлоге за прекид ватре, примирје у енергетском сектору и разне хуманитарне иницијативе, укључујући повратак затвореника.
Изразио је наду да ће Русија поштовати своје обавезе у вези са трилатералним састанком.
Виткоф се раније данас састао са руским предсједником Владимиром Путином у Санкт Петербургу, након што је у уторак у Ослу разговарао са Зеленским.
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