Logo

Бугарска неће више финансирати куповину оружја Украјини

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.10.2026 21:36

Коментари:

0
Бугарска неће више финансирати куповину оружја Украјини
Фото: Tanjug / AP / Evgeniy Maloletka

Бугарска више неће финансирати куповину оружја Украјини него ће инсистирати да њен допринос буде првенствено употријебљен у областима Украјине гдје се налази бугарске заједнице.

Савјет министара Бугарске донио је данас одлуку и подржао став о конструктивној уздржаности од финансирања куповине новог смртоносног оружја за Украјину, али неће блокирати релевантну одлуку ЕУ.

Милан Петковић и Мирко Благојевић

Република Српска

Изазивање националне мржње: Нејасан закон, спорне процедуре

"Концентрисање на подршку која није војна шаље се јасна порука међународној заједници да Бугарска одбија логику бескрајних војних сукоба", наводи се у саопштењу бугарских власти.

Бугарски премијер Румен Радев рекао је раније да Бугарска више неће учестовати у новој финансијској помоћи за Украјину.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бугарска

Украјина

Оружје

Европска унија

Коментари (0)

Прочитајте више

Група дивљих свиња тражи храну у градском парку, окруженом зеленилом и урбаним елементима.

Свијет

Крдо дивљих свиња изазвало саобраћајну несрећу, више особа повријеђено

2 ч

0
Држављани БиХ који примају пензију из Хрватске добијају годишњи додатак

Регион

Држављани БиХ који примају пензију из Хрватске добијају годишњи додатак

2 ч

0
Саша Мићин, професор на Факултету безбједносних наука Бањалуци

Република Српска

Шта нереди у Европи значе за Републику Српску?

2 ч

0
Полиција Србија

Србија

У стравичном судару погинуо мушкарац, повријеђено више особа

2 ч

0

Више из рубрике

Група дивљих свиња тражи храну у градском парку, окруженом зеленилом и урбаним елементима.

Свијет

Крдо дивљих свиња изазвало саобраћајну несрећу, више особа повријеђено

2 ч

0
Посланици Европског парламента траже одлуку о прекиду помјерања сата

Свијет

Посланици Европског парламента траже одлуку о прекиду помјерања сата

3 ч

0
Брод плови ријеком Рајном у Келну, у Њемачкој, у недјељу, 19. јула 2026. године, током периода изузетно ниског водостаја.

Свијет

Због ниског водостаја Рајне смањен раст њемачке привреде

4 ч

0
Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.

Свијет

Француска: Полицијски час на снази трећу ноћ заредом

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Реми Бајерна и Арсенала

22

58

Гасе се бројни сајтови влада широм Европе због безбједносних пропуста

22

51

"Одао" га кофер: Гранична полиција у Мемнигену одбила улазак држављанину БиХ

22

45

Зеленски открио када би могли почети нови преговори с Русијом

22

44

Огласили се љекари о стању папе Лава

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима