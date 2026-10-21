Бугарска неће више финансирати куповину оружја Украјини

Аутор:АТВ редакција
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Бугарска више неће финансирати куповину оружја Украјини него ће инсистирати да њен допринос буде првенствено употријебљен у областима Украјине гдје се налази бугарске заједнице.
Савјет министара Бугарске донио је данас одлуку и подржао став о конструктивној уздржаности од финансирања куповине новог смртоносног оружја за Украјину, али неће блокирати релевантну одлуку ЕУ.
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"Концентрисање на подршку која није војна шаље се јасна порука међународној заједници да Бугарска одбија логику бескрајних војних сукоба", наводи се у саопштењу бугарских власти.
Бугарски премијер Румен Радев рекао је раније да Бугарска више неће учестовати у новој финансијској помоћи за Украјину.
(Срна)
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