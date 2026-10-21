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Посланици Европског парламента траже одлуку о прекиду помјерања сата

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21.10.2026 20:23

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Посланици Европског парламента траже одлуку о прекиду помјерања сата

Посланици Европског парламента из блока Европске народне партије прикупљају подршку како би окончали годишње помјерање сата и окончали годишње помјерање сата.

Члан ЕПП из Хришћанско демократске уније Петер Лизе осигурао је у Европском парламенту подршку 44 посланика из 15 држава и из шест политичких група које су потписале заједничко писмо за министре ЕУ у којем се тражи укидање годишње промјене мјерења времена.

"Грађани су довољно дуго чекали. Нису нам више потребне вишегодишње дискусије. Потребна нам је одлука", поручио је Лизе европским министрима саобраћаја, који се састају 29. октобра.

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Њемачки политичар криви министре саобраћаја за замрзавање приједлога из 2018. године да се оконча годишња промјена сата, упркос томе што је већина анкетираних подржала тај приједлог.

Истакао је да је то неодговорност и да показује да проблеме на које указују људи широм Европе често не узрокују институције, већ одговорне особе из чланица блока.

(Срна)

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Тагови :

Европска унија

помјерање сата

Европа

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